Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
С 2011 года Казахстан обращался в Google с официальной просьбой удалить контент 373 раза, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Что случилось. Чаще всего госорганы Казахстана обращались в Google с требованием удалить контент, угрожающий нацбезопасности, и критику в отношении правительства и власти. Такой вывод можно сделать, проанализировав статистику запросов госорганов на удаление контента в Google, которая находится в свободном доступе.
Данные Google. С 2011 года Казахстан обращался в Google с официальной просьбой удалить контент 373 раза. Статистика по обращениям по годам выглядит следующим образом:
- 2020 – 96;
- 2019 – 49;
- 2018 – 71;
- 2017 – 101;
- 2016 – 24;
- 2015 – 22;
- 2014 – 1;
- 2013 – 4;
- 2012 – 4;
- 2011 – 1.
При этом указывались различные основания для удаления контента, но наиболее распространённые из них – угроза национальной безопасности и критика правительства. Больше всего обращений об угрозах нацбезопасности (97) поступило в Google в 2017 году. Чаще всего контент, который госорганы Казахстана считали противоправным, был размещён в YouTube.
В 2020 году основаниями для жалоб указывались:
- критика правительства – 44;
- угроза национальной безопасности – 39;
- дискриминационные высказывания – 5;
- мошенничество – 2;
- пропаганда суицида – 2;
- незаконное указание торговой марки – 1;
- клевета – 1;
- буллинг/харассмент – 1.
Почему это важно знать. На сегодня в мажилисе рассматривается законопроект, который может ограничить доступ казахстанцам в соцсети. Разработчики объясняют введение нормы о соцсетях благим намерением защитить детей от кибербуллинга, поскольку соцсети не реагируют на обращения госорганов об удалении контента, который может нанести вред подрастающему поколению. Однако, как показывает статистика Google, кибербуллинг в 2020 году занял лишь последнее место среди причин, по которым госорганы РК обращались в компанию, на первом – критика правительства. Мы не владеем аналогичной статистикой по другим соцсетям, но можем предполагать, что по ним ситуация складывается аналогичным образом.
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