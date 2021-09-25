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Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом

25 сентября 2021, 10:38 |  Государство

С 2011 года Казахстан обращался в Google с официальной просьбой удалить контент 373 раза, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Что случилось. Чаще всего госорганы Казахстана обращались в Google с требованием удалить контент, угрожающий нацбезопасности, и критику в отношении правительства и власти. Такой вывод можно сделать, проанализировав статистику запросов госорганов на удаление контента в Google, которая находится в свободном доступе.

Данные Google. С 2011 года Казахстан обращался в Google с официальной просьбой удалить контент 373 раза. Статистика по обращениям по годам выглядит следующим образом:

  • 2020 – 96;
  • 2019 – 49;
  • 2018 – 71;
  • 2017 – 101; 
  • 2016 – 24;
  • 2015 – 22;
  • 2014 – 1;
  • 2013 – 4;
  • 2012 – 4;
  • 2011 – 1. 

При этом указывались различные основания для удаления контента, но наиболее распространённые из них – угроза национальной безопасности и критика правительства. Больше всего обращений об угрозах нацбезопасности (97) поступило в Google в 2017 году. Чаще всего контент, который госорганы Казахстана считали противоправным, был размещён в YouTube.

В 2020 году основаниями для жалоб указывались: 

  • критика правительства – 44;
  • угроза национальной безопасности – 39;
  • дискриминационные высказывания – 5;
  • мошенничество – 2;
  • пропаганда суицида – 2;
  • незаконное указание торговой марки – 1;
  • клевета – 1;
  • буллинг/харассмент – 1.

Почему это важно знать. На сегодня в мажилисе рассматривается законопроект, который может ограничить доступ казахстанцам в соцсети. Разработчики объясняют введение нормы о соцсетях благим намерением защитить детей от кибербуллинга, поскольку соцсети не реагируют на обращения госорганов об удалении контента, который может нанести вред подрастающему поколению. Однако, как показывает статистика Google, кибербуллинг в 2020 году занял лишь последнее место среди причин, по которым госорганы РК обращались в компанию, на первом – критика правительства. Мы не владеем аналогичной статистикой по другим соцсетям, но можем предполагать, что по ним ситуация складывается аналогичным образом.