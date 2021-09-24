В очередной день на проходящем в Нур-Султане на кортах Национального теннисного центра международном мужском теннисном турнире Astana Open АТР 250 состоялись пять матчей в одиночном разряде и четыре встречи - в парном.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира Astana Open АТР 250 / Фото ktf.kz

В одиночном разряде первая ракетка Казахстана Александр Бублик, посеянный на этом турнире под вторым номером, провел свой стартовый поединок в рамках 1/8 финала с теннисистом из Сербии Миомиром Кецмановичем, одержавшим в первом раунде победу над Фернандо Вердаско из Испании (6:4, 6:2).

Уступив в первом сете сербу со счетом 2:6, Бублик в двух следующих сетах был сильнее - 6:3 и 7:5 и вышел в четвертьфинал турнира. Следующим соперником казахстанца станет испанский теннисист Карлос Табернер, переигравший в 1/8 финала в упорной борьбе Егора Герасимова из Беларуси - 5:7, 7:6, 7:5.

А вот первый сеяный игрок турнира? серебряный призер Олимпиады-2020 в смешанном парном разряде Аслан Карацев из России сенсационно проиграл свой первый матч молодому теннисисту из Финляндии Эмилю Руусувори - 6:7, 4:6.

В двух других матчах одиночного разряда Сун-ву Квон из Южной Кореи выиграл в двух сетах у Душана Лойовича из Сербии - 7:5, 6:4, а четвертый сеяный игрок турнира Филип Крайинович из Сербии уступил теннисисту из Австралии Джеймсу Дакворту - 6:7, 3:6.

В парном разряде казахстанский дуэт Андрей Голубев и Александр Недовесов не смогли пробиться в полуфинал, уступив в трех сетах Ромену Арнеодо из Монако и Бенджамину Бонзи из Франции - 4:6, 6:4, 7:10.

Вышли в полуфинал парного разряда Рикардас Беранкис (Литва) и Артем Ситак (Новая Зеландия), переигравшие в трех сетах Андре Горанссона (Швеция) и Андреа Вавассори (Италия) - 7:5, 3:6, 10:7.

В поединке 1/8 финала Ллойд Гласпул (Великобритания) и Харри Хелиоваара (Финляндия) переиграли пару Давид Пель (Нидерланды)/Альсам-Уль-Хаг (Пакистан) - 7:6, 6:3.

На этой же стадии интернациональный дуэт Джонатан Эрлих (Израиль) и Андрей Василевский (Беларусь) одержал победу над бразильскими теннисистами Марцело Демолинером и Харри Хелиоваарой - 6:1, 1:6, 10:7.

Сегодня пройдут четвертьфинальные поединки в одиночном разряде, в которых встречаются:

Эмиль Руусувуори (Финляндия) - Илья Ивашка (Беларусь),

Джеймс Дакворт (Австралия) - Джон Миллман (Австралия),

Ласло Джере (Сербия) - Сун-ву Квон (Южная Корея),

Карлос Табернер (Испания) - Александр Бублик (Казахстан).

В парном разряде за путевки в полуфинал поборются:

Сантьяго Гонсалез (Мексика)/Андрес Мольтени (Аргентина) - Ллойд Гласпул (Великобритания)/Харри Хелиоваара (Финляндия),

Хауме Мунар (Испания)/Марк Полманс (Австралия) - Джонатан Эрлих (Израиль)/Андрей Василевский (Беларусь).