За четверг, 23 сентября, в регионе зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 105 заболевших, еще на день раньше, 21 сентября - 102.

Иллюстративное фото vecernji.hr

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 33, Костанайский район – 11, по 9 случаев - в Рудном и районе Б. Майлина, по 8 случаев - в Денисовском, Карабалыкском районах, Лисаковск - 7, Аулиекольский район - 6, Житикара – 5, Аркалык – 4, Карасуский район – 4 случая.

95 пациентов обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 95 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 703 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 620 человек, в том числе 138 за 23 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 315 512 человек (+435), вторым компонентом 280 907 (+1 215).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 22 сентября в Костанайской области был выявлено 17 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 888 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (107 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 135 человек.