На проходящем в Литве чемпионате мира по футзалу, в котором принимает участие и национальная сборная Казахстана, прошли первые матчи стадии плей-офф. После группового этапа 16 лучших команд в 1/8 финала борются за выход в четвертьфинал.

С мячом Биржан Оразов / Фото instagram.com

Сборная Казахстана под руководством бразильского специалиста Рикардо Кака на групповом этапе одержала победы над командой Коста-Рики со счетом 6:1, хозяйкой чемпионата сборной Литвы - 3:0 и сыграла вничью со сборной Венесулы - 1:1. Со сборными Литвы и Венесуэлы казахстанцы встречались впервые, и они стали для нашей сборной соответственно 51-м (33-м из европейских команд) и 52-м (третьим из Южной Америки после Бразилии и Аргентины) соперниками.

Заняв первое место в группе «D», казахстанская сборная вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала ее соперником стала команда Таиланда, занявшая третье место в группе «С», переиграв команду Соломоновых островов (9:4), сыграв вничью со сборной Марокко (1:1) и проиграв португальцам (1:4). Сборные Казахстана и Таиланда ранее встречались трижды, при этом два матча выиграла наша сборная и одна встреча завершилась вничью.

На счету игрока сборной Казахстана и испанского клуба «Эль-Посо» Тайнана четыре забитых мяча и три голевые передачи на этом чемпионате мира / Фото instagram.com

Уже на 3-й минуте прошедшей в Каунасе четвертой встречи между этими сборными мяч после удара Дугласа попал к стоявшему спиной к воротам Таиланда Даурену Турсагулову, который пробил пяткой и открыл счет в матче. А через минуту при розыгрыше углового удара Дуглас после подачи Тайнана ударом с лета поразил левый нижний угол ворот сборной Таиланда. Дуглас же на 19-й минуте снова после розыгрыша углового удара сильно пробил справа с дальней дистанции, и мяч, попав в игрока команды соперника Джамграджанга Чаивата, влетел в сетку ворот сборной Таиланда - 3:0.

Во втором тайме голкипер сборной Таиланда покинул ворота, присоединившись к полевым игрокам, в надежде изменить ситуацию на площадке. Но на 24-й минуте сначала Тайнан ударом со своей половины, а затем убежавший вперед Даурен Нургожин забили еще два гола в пустые ворота соперника. На 32-й минуте Арнольд Кнауб, увидев, что голкипер Таиланда снова находится далеко от своих владений, ударом практически от своих ворот сделал счет 6:0 в пользу сборной Казахстана. А за три минуты до окончания матча вратарь сборной Казахстана Игита, отбивший перед этим пенальти, поймав мяч в левом от себя нижнем углу, тут же пробил по воротам соперника и установил окончательный счет - 7:0.

Вратарь сборной Казахстана Игита пять раз признавался лучшим вратарем мира / Фото instagram.com

Выйдя в четвертьфинал чемпионата мира, сборная Казахстана по футзалу установила историческое достижение. До этого лучшим результатом нашей сборной был выход в 1/8 финала на VIII чемпионате мира 2016 года в Колумбии, где казахстанцы уступили сборной Испании со счетом 2:5.

Соперник сборной Казахстана в четвертьфинале определится сегодня - им станет победитель матча между командами Узбекистана и Ирана. Также сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала Португалия - Сербия и Испания - Чехия.

На этот момент уже известны две четвертьфинальные пары. Сборная России (Российский футбольный союз), обыгравшая на стадии 1/8 финала со счетом 3:2 команду Вьетнама, сыграет с командой Аргентины, которая разгромила в первом раунде плей-офф сборную Парагвая - 6:1. Вторую четвертьфинальную пару составили сборные Марокко и Бразилии. В 1/8 финала сборная Марокко со счетом 4:2 победила команду Венесуэлы, а команда Бразилия оказалась сильнее сборной Японии - 3:1.