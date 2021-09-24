Об этом "НГ" сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ.

- Вышла информация, что мы запускаем рейсы на Москву, но еще некоторое время ушло на согласования дат и времени полета, - пояснил он. - Сегодня мы определились с датой. Самолеты по маршруту Костанай-Москва будут летать каждое воскресенье в 10.30 по местному времени.

Первый самолет в Москву вылетит 10 октября. Рейсы будет осуществлять компания "Аэрофлот". Цена за билет на сайте авиакомпании начинается от 19 550 рублей.

Олжас Нургалиев также сообщил, что внешний ремонт здания прилета закончится до конца сентября. Работы по внутреннему ремонту здания планируются на 2022 год.