Третьим соперником «Горняка» в регулярном чемпионате Казахстана стал аутсайдер турнира - ХК «Иртыш» из Павлодара, матчи с которым прошли 22-23 сентября в Рудном на льду, Дворца спорта «Горняк Арена».

Нападающий «Горняка» Артур Шетле провел в ворота «Ирьыша» три шайбы и сделал одну результативную передачу

В первом поединке счет был открыт в начале 6-й минуты, когда находившийся справа от ворот спиной к ним молодой нападающий «Горняка» Руслан Утебаев получил шайбу от Романа Коваленко, с разворота сделал передачу Артуру Шетле, а тот послал ее между ног голкипера Артема Микушина в ворота.

В начале второго периода хозяева дважды реализовали численное преимущество. На 23-й минуте это сделал Артем Терещенко при поддержке Степана Штефана и Александра Нурека, а на 27-й минуте третью шайбу в ворота «Иртыша» забросил Иван Ширяев после передач Шетле и Терещенко.

На 56-й минуте Ширяев оформил дубль - войдя справа в зону соперника и убежав от защитника, точно бросил с острого угла. А через три минуты Иван Уколов, получив шайбу из-за ворот от Штефана, нанес слева бросок по воротам. Голкипер отбил шайбу, но ее тут же отправил в ворота уже броском справа Владимир Кротов, поставивший точку в матче - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Сохранивший в матче ворота «Горняка» в неприкосновенности голкипер Артем Скрынников, отбив 23 броска, оформил первый в чемпионате шатаут.

Первый шатаут в чемпионате оформил голкипер «Горняка» Артем Скрынников

После этого матча в составе «Горняка» произошли изменения. Покинул клуб нападающий Владислав Власов, сыгравший в текущем сезоне в регулярном чемпионате Казахстана три матча и не отметившийся набранными очками. Контракт с 21-летним российским хоккеистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. А состав команды пополнил 29-летний воспитанник хоккейной школы из Нижнего Тагила нападающий Денис Гурьев, начинавший нынешний сезон в атырауском «Бейбарысе», в составе которого в двух матчах отметился одной результативной передачей. До «Бейбарыса» Гурьев три сезона провел в «Иртыше». В «Горняке» он будет выступать под № 29.

Повторный домашний поединок с «Иртышом» также завершился уверенной победой «Горняка», забросившего, как и накануне, пять шайб. Открыв счет на 13-й минуте усилиями Ширяева, которому помогали Айдар Галимов и Валерий Садиков, рудничане до первого перерыва еще раз огорчили голкипера «Иртыша». За семь секунд до окончания первой двадцатиминутки Уколов после паса Александра Ханьжина реализовал численный перевес своей команды.

Второй период прошел без заброшенных шайб, хотя и «Горняк», и «Иртыш» (дважды) оставались в ходе игрового отрезка на льду втроем.

В середине третьей двадцатиминутки рудничане дважды увеличивали счет. На 52-й минуте Шетле забросил третью шайбу, при этом результативные передачи на свой счет записали Утебаев и Катков, а на 54-й минуте отличился новобранец команды Гурьев, которому помогли реализовать численное большинство Нурек и Кротов.

Два результативных балла добавил на свой счет защитник «Горняка» Артем Терещенко

После четвертой пропущенной шайбы гол престижа в составе «Иртыша» оформил Илья Нестеров, когда хозяева льда остались в меньшинстве. Но последнее слово было за «Горняком» - за 11 секунд до финальной сирены Шетле с помощью Каткова и Уколова установил окончательный счет в матче - 5:1 (2:0, 0:0, 3:1).

Набрав после шести матчей 7 очков, «Горняк» поднялся в турнирной таблице регулярного чемпионата на восьмую строчку. А лидирующую тройку команд составляют сыгравшие по восемь матчей кокшетауский «Арлан» и «Бейбарыс», набравшие по 14 очков, и устькаменогорское «Торпедо» - 12 очков.

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