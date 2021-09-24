Министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о внедрении фискализации с мобильных переводов для казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По его словам, Минфином совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана в рамках регулирования мобильных переводов подготовлены соответствующие законодательные поправки.

"Они предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей. То есть у физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для индивидуальных предпринимателей будет отдельный счет.

Для исключения фактов использования личных переводов в предпринимательской деятельности предлагается разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности", - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге правительства.

Он отметил, что данные поправки не затрагивают личные переводы физических лиц.

Указанные инициативы не являются новым видом налога и не коснутся переводов физических лиц в личных целях. Данные поправки рассматриваются в Сенате Парламента.

Ранее сообщалось, что мобильные переводы в Казахстане разделят на личные и предпринимательские.