Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане
Министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о внедрении фискализации с мобильных переводов для казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
По его словам, Минфином совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана в рамках регулирования мобильных переводов подготовлены соответствующие законодательные поправки.
"Они предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей. То есть у физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для индивидуальных предпринимателей будет отдельный счет.
Для исключения фактов использования личных переводов в предпринимательской деятельности предлагается разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности", - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге правительства.
Он отметил, что данные поправки не затрагивают личные переводы физических лиц.
Указанные инициативы не являются новым видом налога и не коснутся переводов физических лиц в личных целях. Данные поправки рассматриваются в Сенате Парламента.
Ранее сообщалось, что мобильные переводы в Казахстане разделят на личные и предпринимательские.
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