Руководитель ТОО «Тазалык-Сарыколь» пожаловался на слишком частые проверки. Как пояснил предприниматель, госслужащие стали посещать его полигон каждый месяц. И это несмотря на действующий мораторий на проверки МСБ.

Мобильная группа по защите прав предпринимателей при прокуратуре Сарыкольского района , в состав которой входят представители прокуратуры и Палаты предпринимателей, выяснила, что проверки были проведены незаконно. Виновные лица были наказаны.

- По протесту прокурора Сарыкольского района протоколы комиссионных осмотров от 3 июня, 1 июля и 3 августа 2021 года отменены. К административной ответственности по статье 173 КоАП РК за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность прокурором района привлечены руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарыкольского района» и аким поселка Сарыколь. Главный специалист Управления государственных доходов по Сарыкольскому району привлечен по статье 175 ч. 1 п. 2 КоАП РК за нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства, - сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр КУЗЕНБАЕВ.

Согласно данным сайта акимата района акимом поселка Сарыколь является Сергей Горшенин.

Напомним, 4 сентября у мобильных групп по защите прав предпринимателей появились новые полномочия. В частности прокуроры могут самостоятельно проводить проверки по обращениям предпринимателей, запрашивать информацию и отменять незаконно наложенные меры ограничительного и запретительного характера.