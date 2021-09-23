Суд не установил нарушений норм законодательства при вынесении постановлений, передает Informburo.kz.

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В СМАС Нур-Султана вынесли решение по семи административным искам от 35 граждан об оспаривании постановлений главного санитарного врача РК, сообщается на сайте столичного суда.

Дела были объединены в одно производство. Истцы обжаловали пункты постановлений об обязательном ПЦР-тестировании невакцинированных работников, об организации проведения профилактических прививок в определённые сроки, ограничении допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19.

Cуд отказал в удовлетворении административного иска, не установив нарушений норм законодательства при вынесении постановлений.

По мнению суда, трудовые права граждан не нарушены, поскольку у работника, не привитого от Covid-19, сохраняются гарантированные трудовые права, допускается осуществление трудовых функций дистанционно, создаются для этого необходимые условия.

"Оспариваемые пункты постановлений регламентируют вопрос организации вакцинации и не могут быть квалифицированы как вменение обязанности получения вакцины. Допуск на фармацевтический рынок РК той или иной вакцины свидетельствует о соответствии препарата предъявляемым требованиям. В совокупности установленных обстоятельств с учётом необходимости принятия мер, направленных на борьбу с общемировой инфекцией, оснований для признания незаконными постановлений главного санитарного врача суд не установил", – пояснили в суде.