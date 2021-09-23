В специализированном отделении вышли из строя автомобили категорий С и С1. У них сломались датчики, которые «считывают» все показатели выполненных на авто маневров.

Как пояснили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, установкой, обслуживанием и ремонтом датчиков на автомобилях, предназначенных для сдачи практического экзамена, занимается единый по республике подрядчик. Согласно заключенному договору, на местах сотрудники филиалов не могут ремонтировать и настраивать датчики самостоятельно.

- На данный момент принято решение отходить в работе от датчиков старого образца. Со стороны экзаменуемых были нарекания на их работу. Именно поэтому на следующей неделе на автомобили, предназначенные для сдачи практического экзамена, а также на самом автодроме, будет установлено новое оборудование с технологией GPS. О возобновлении сдачи практических экзаменов на категории С и С1 будет сообщено дополнительно, - сообщила PR-менеджер филиала Ярослава БОГАТЫРЕВА.