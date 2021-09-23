В столице Казахстана, на кортах Национального теннисного центра продолжается международный мужской теннисный турнир Astana Open АТР 250. В пятый день турнира прошли игры первого и второго кругов основной сетки мужского одиночного разряда и поединки в мужском парном разряде.

Андрей Голубев и Александр Недовесов выступят в 1/4 финала домашнего турнира / Фото ktf.kz

Преподнеся в первом раунде основной сетки сюрприз в виде победы над титулованным теннисистом из Италии Андреасом Сеппи, чемпион Казахстана Тимофей Скатов впервые в своей карьере вышел во второй круг турнира АТР 250. На этой стадии казахстанцу противостоял спортсмен из Беларуси 52-я ракетка мира Илья Ивашка. В матче, продлившимся 1 час и 24 минуты, Скатов уступил в двух сетах со счетом 2:6, 3:6 и не прошел в четвертьфинал.

Еще один казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в матче первого круга потерпел поражение от австралийца Джемса Дакворта - 6:7, 1:6.

Действующий чемпион Astana Open АТР 250 австралиец Джон Миллман в поединке за выход в четвертьфинал встречался с Хауме Мунаром из Испании, являющимся воспитанником академии Рафаэля Надаля. В упорной борьбе Миллман одержал победу в трех сетах - 6:4, 6:7, 7:5.

Вышел в четвертьфинал и Ласло Джере из Сербии, также в трех партиях одержавший победу над итальянским теннисистом Лоренцо Музетти - 6:4, 6:7, 6:4.

Поединок первого круга между Сун-Ву Квоном из Южной Кореи и российским теннисистом Евгением Донским завершился победой южнокорейца со счетом 6:4, 6:3. Представитель Франции Бенжамин Бонзи в матче первого круга отказался от борьбы с теннисистом из Финляндии Эмилем Руусувуори после первого сета, уступив в нем со счетом 2:6, а Карлос Табернер из Испании в двух сетах сломил сопротивление теннисиста из Литвы Рикардаса Беранкиса - 7:5, 6:4.

В этот же день прошли и три поединка в парном разряде, в двух из которых выступили казахстанские теннисисты.

Казахстанский дуэт Дмитрий Попко и Тимофей Скатов смогли навязать борьбу интернациональной паре Сантьяго Гонсалез (Мексика)/Андрес Мольтени (Аргентина), но все же уступили в трех сетах - 4:6, 7:6 (7:5), 6:10.

Также в трех сетах уступил и казахстанско-российский дуэт в составе Александра Бублика из Казахстана и Дмитрия Голубева из России, соперниками которых в поединке первого круга (1/8 финала) были Хауме Мунар из Испании и Марк Полманс из Австралии, - 6:7, 6:4, 8:10.

В третьем матче встретились два интернациональных дуэта - Андре Горанссон (Швеция)/Андреа Вавассори (Италия) и Андре Бегеман (Германия)/Натаниель Ламмонс (США). И в этом противостоянии поединок продлился три сета, в которых сильнее была шведско-итальянская пара - 6:4, 4:6, 11:9.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик проведет стартовый поединок против Миомира Кецманович из Сербии

Сегодня в Нур-Султане пройдут следующие матчи одиночного разряда:

Сун-ву Квон (Южная Корея) - Душан ЛОйович (Сербия),

Аслан Карацев (Россия) - Руусувуори (Финляндия),

Филип Крайинович (Сербия) - Джеймс Дакворт (Австралия),

Миомир Кецманович (Сербия) - Александр Бублик (Казахстан),

Егор Герасимов (Беларусь) - Карлос Таберер (Испания).

В парном разряде встретятся:

Давид Пель (Нидерланды)/Альсам-Уль-Хаг (Пакистан) - Ллойд Гласпул (Великобритания)/Харри Хелиоваара (Финляндия),

Джонатан Эрлих (Израиль)/Андрей Василевский (Беларусь) - Марцело Демолинер/Харри Хелиоваара (Бразилия),

Андре Горанссон (Швеция)/Андреа Вавассори (Италия) - Рикардас Беранкис (Литва)/Артем Ситак (Новая Зеландия),

Ромайн Арнеодо (Монако)/Бенджамин Бонзи (Франция) - Андрей Голубев/Александр Недовесов (Казахстан).