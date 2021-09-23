Собственники жилья будут получать SMS при прописке новых жильцов
Выписанный из дома или квартиры человек также будет получать сообщение об этом, передает Informburo.kz.
Госкорпорация "Правительство для граждан" запустила новый сервис по рассылке SMS-сообщений собственникам жилья о прописке новых жильцов, сообщает пресс-служба компании.
Теперь при прописке граждан через ЦОН собственник жилья получит на свой мобильный телефон сообщение с данными человека, которого он прописал. Если же собственник захочет выписать кого-то со своей жилплощади – человек которого выписали, также получить сообщение об этом.
"Мне часто пишут казахстанцы о том, что кто-то прописывает у них совершенно незнакомых людей. Новый сервис должен решить проблему – если кто-то попытается прописать человека на вашей жилплощади через ЦОН без вашего участия, вы об этом сразу узнаете, благодаря SMS-уведомлению. Сервис поможет в борьбе с посредниками, которые предлагают за деньги сделать прописку", – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
С 2019 года госкорпорация "Правительство для граждан" получила возможность оформлять прописку граждан. Ранее эту услугу оказывали работники миграционной службы, расположенные в ЦОНах.
Прописать или выписать человека по месту жительства также можно онлайн через портал eGov. У собственника жилья и прописываемого человека должна быть электронно-цифровая подпись.
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