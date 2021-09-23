До начала поквартирных обходов в рамках Национальной переписи населения РК осталась неделя. Пока кампания идет онлайн, можно переписать себя самому посредством компьютера или смартфона. Не придется потом пускать чужих в дом, можно будет уехать по делам. Возможность участвовать в переписи удаленно предоставлена казахстанцам с 1 сентября. И с тех пор граждане разделились на две партии: одни рассказывают, как легко и быстро они переписали себя и близких, другие ругают программу на сайте sanaq.gov.kz за то, что «ставит дурацкие вопросы», зависает, «не пускает дальше» при невозможности респондента дать определенные данные. Корреспонденты «НГ» испытали процесс на себе.

Кто осилит?

По-честному, если вы ежитесь даже при словах «авторизация», «логин», «пароль», «зарегаться», лучше не затевайтесь. Ждите «живой» переписи или сажайте рядом компьютерно-грамотного помощника.

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Если вы обычный пользователь ПК, без наворотов, то вы, скорее всего, перепишетесь. При наличии у вас бездны терпения. Оно нужно хотя бы для того, чтобы понять, когда надо нажимать на кнопочку, выбирая ответ, а когда на стрелочку развертки; когда на плюсик, а когда на название населенного пункта рядом. Ничего, пару-тройку раз отмотаете шаги обратно к началу опросного листа и разберетесь.

Еще нужна вдумчивость в больших количествах. Формулировки некоторых вопросов таковы, что требуют как бы перевода. Например, «укажите ваше отношение к респонденту, записанному первым в пределах данного домохозяйства» - это о том, что отец, за которого я заполняю переписные листы, приходится мне отцом. Приемлемое разъяснение дает подсказчик. Очень приятный и нужный товарищ, фигурка которого на странице сайта, как и его работа, очеловечивает и упрощает процесс. Читайте вопросы вдумчиво, не торопясь. Тоже помогает.

Да, и не спешите скорее жать на кнопку «далее», особенно несколько раз, когда ее цвет показывает, что она не активна. Иначе ответы начинают подгружаться раньше вопроса. И все равно приходится ждать.

Что подготовить?

До того как начать онлайн-перепись, приготовьте ИИН свой и всех, за кого будете отвечать на вопросы. Мы в «НГ» потратили лишних полчаса, выуживая ИИН человека через мой личный кабинет на сайте egov.kz. Впрочем, теперь я знаю, что это возможно.

Еще вы должны ответить на вопрос о дате вступления в брак (если вы в браке), причем такой же вопрос ставится и в отношении ваших престарелых родителей, если живы. Если вы меняли места жительства, приготовьтесь сообщить, когда это было. Что касается жилья, то нужно ответить, какого года постройки ваш дом, из чего он построен. Эти данные есть в договоре о приватизации жилья или в иных документах о собственности на эту недвижимость. Просто будьте готовы, что они понадобятся.

О затруднениях

У нас практически все вопросы, которые вызывали их, разрешились без дополнительного обращения куда-либо. Возможно, так будет не у всех. На сайте есть полезная опция - ответы на часто задаваемые вопросы. Там мы нашли ответ на вопрос, который недавно приходил в «НГ». Человек писал, что живет в частном доме и не может, соответственно, указать номер квартиры, а без этого программа «не пускает дальше».

Ответ на вопрос «Как указать в частном доме номер квартиры?» звучит так: «Если вы проживаете в индивидуальном доме, то необходимо номер квартиры указать как 1.

Из реальных проблем: когда заканчивали заполнять переписной лист на второго человека, «проживающего в домохозяйстве», вылетели с сайта. Вернуться удалось только после повторной авторизации. Правда, вернулись в пункт, на котором остановились, заново проходить весь опрос не пришлось.

Второе. За пять часов так ни разу и не удалось дозвониться до контакт-центра переписи по номеру 1446, чтобы получить ответ на вопрос. Вежливый оператор извещал, что все линии заняты и надо звонить позже.

Комментарии

Вопрос был вполне реальный. Как быть, если человек родился в поселке или ауле, которого давно нет на карте, как указывать место рождения, если его нет в списке, который открывается в переписном листке?

Решили позвонить в областной департамент. Заодно спросить, наступает ли ответственность, если гражданин уклоняется от переписи, а также о том, надо ли кому-то предъявлять уведомления о прохождении переписи в онлайн-режиме, или информация об этом в нужное место поступает автоматически.

- За неучастие в переписи никто наказывать не будет, - ответил руководитель областного департамента бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Айбек ГАЛЫМЖАНОВ, - но это не значит, что в ней не нужно участвовать. Смысл переписи ведь не в том, чтобы просто людей посчитать. Существует множество баз данных, интеграция которых вполне дает представление о численности населения. Цель переписи - раз в десять лет сделать масштабный срез того, как люди живут, чего государство достигло. Поэтому столько вопросов о состоянии жилого фонда, об условиях жизни, об уровне доходов, о внешней и внутренней миграции населения. Даже шокирующий многих вопрос о том, сколько детей рождено живыми, он же задается с целью определить причины смертности детей до года... Может, там проблемы с тем, в каких условиях живут женщины, есть ли у них возможность нормально наблюдаться. Так что если хотим двигаться вперед, хорошо жить, то лучше ответить на вопросы переписи, чем не отвечать.

Уведомления о прохождении переписи онлайн нужно будет показывать приходящим интервьюерам. Но, по словам Галымжанова, до 1 октября департамент продумает, на какие электронные адреса граждане смогут отправить такие уведомления, чтобы не томиться дома в ожидании.

На вопрос об исчезнувших давным-давно поселках, Галымжанов ответил, что надо попробовать указывать только район, где человек родился. Если система будет против, ждать «живой» переписи. Кстати, до 15 октября параллельно с нею продолжится и электронная.

По данным Бюро национальной статистики, более 5 млн казахстанцев уже прошли перепись в цифровом формате. Лидируют Туркестанская, Алматинская и Восточно-Казахстанская области. В Костанайской области, по данным на сайте департамента, к 20 сентября перепись прошли 182,3 тыс. человек.

Фото Ксении РЕБИК