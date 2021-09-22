Автобус насмерть сбил женщину в Житикаре
22 сентября 2021, 16:17 | Происшествия
Местный житель стал свидетелем наезда автобуса на пешехода и сообщил об этом в полицию.
ДТП произошло 22 сентября, около часов 7 утра, на пешеходном переходе перекрёстка улиц Ш. Валиханова и Д. Асамбаева, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области в Facebook.
- Водитель автобуса марки «ПАЗ-32053» совершил наезд на пешехода – женщину 57 лет, которая переходила проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе, - говорится в сообщении. - В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и скончалась в Житикаринской районной больнице, не приходя в сознание.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.
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