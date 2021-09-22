Местный житель стал свидетелем наезда автобуса на пешехода и сообщил об этом в полицию.

ДТП произошло 22 сентября, около часов 7 утра, на пешеходном переходе перекрёстка улиц Ш. Валиханова и Д. Асамбаева, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области в Facebook.

- Водитель автобуса марки «ПАЗ-32053» совершил наезд на пешехода – женщину 57 лет, которая переходила проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе, - говорится в сообщении. - В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и скончалась в Житикаринской районной больнице, не приходя в сознание.