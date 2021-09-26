В один из погожих дней начала сентября, проходя мимо одного из детских садов, что в 9-м микрорайоне Костаная, наблюдал, казалось бы, обыденную картину. Сквозь начавшую желтеть листву еще греет солнце, по округе разлетаются голоса детей, которых вывели на прогулку. Некоторые из них повисли на металлических прутьях забора, пока воспитатель, как сейчас говорят, залипала в телефоне.

Но не это главное. А вопрос в том, какая картина открывается неокрепшему детскому взору с высоты этого забора. Что видит ребенок за оградой детсадовской жизни? Картина, я вам скажу, печальная. Обгоревшие от летнего возгорания тополиного пуха трубы, испепеленные пламенем молодые деревца, сухой бурьян, перемежающийся со множеством бытового мусора. Разодранные картонные коробки, пакеты. Пластиковые бутылки так и норовят проскочить за забор детского сада. Осколки битого стекла ослепляюще сверкают на солнце. А на теплотрассе, судя по расстеленному старому пальто, - пристанище бомжей, которые вносят немалую лепту в этот мусорный беспредел.

Педагоги считают, что экологическое воспитание должно начинаться с самого раннего детства, когда ребенок только познает мир вокруг, наблюдает за природой, учится ценить ее богатства. И от того, как его направят взрослые, будет зависеть отношение человека к окружающему миру в будущем.

Вот и президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в июле прошлого года, озаботившись проблемой низкой экологической грамотности казахстанцев, на расширенном заседании правительства дал поручение ввести в школах новый предмет «Экологическое образование».

- Нам нужно заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения. Ежегодно образуется свыше пяти миллионов тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Этого недостаточно, - сказал президент.

Президент сказал: надо! Чиновники разных министерств ответили: есть! И кинулись совещаться между собой, перенимать международный опыт, преимущественно скандинавский, разрабатывать системный подход и внедрять новую школьную дисциплину. Участники одного из совещаний, эксперты и экоактивисты, даже предложили нынешний год объявить Годом экологии, а также активнее привлекать известных личностей и звезд шоу-бизнеса к пропаганде экокультуры среди населения.

И я не сомневаюсь, что новый предмет вскоре будут постигать казахстанские школьники, что под экологическую пропаганду доморощенными «звездами» будет освоено энное количество бюджетных средств. Я только сомневаюсь в том, что экологическая теория из учебников и роликов по госзаказу отложится в головах детей и станет стилем их взрослой жизни. Ведь за забором детского сада, школы и вуза картинка совершенно другая.

А пока взрослые дяди и тети не будут доносить мусор до контейнеров, коммунальщики добросовестно выполнять свою работу, заведующая садом (на минуточку, депутат городского маслихата) следить за прилегающей территорией, дети будут видеть сквозь ограду мусорный пейзаж. Хотя выход есть - сделать глухой забор!