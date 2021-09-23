Вот уже два с половиной века басни И. А. Крылова пользуются огромной популярностью и цитируются на разных уровнях. Мы тоже прибегаем к одной из них, а именно к басне «Волк и Ягненок». Помните: «Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; /И надобно ж беде случиться, /Что около тех мест голодный рыскал Волк». Эта картинка всплывает в памяти, когда знакомишься с наездами облпрокуратуры на ИП «Корнеев М. В.».

16 лет предприниматель со своей командой добывал строительный песок с Затобольского карьера. Исправно платил налоги, дружил со смежниками: ТОО «Мичуринец» и ТОО «Гражданстрой».

И вдруг в 2018 году облпрокуратура призвала из другой области якобы маркшейдера О. Жанаспанова. И тот за пару дней сочинил отчет, в котором выставил Корнеева злостным нарушителем, вычерпавшим песок за пределами своего участка на сумму 615 млн тенге. Сюда же начислили штраф в 305 млн. Районный суд не нашел нарушений в работе предпринимателя. Прокуратура обратилась в областной суд, но ее наезд и там не поддержали. Не успокоившись, надзорный орган подал новый иск «по вновь открывшимся обстоятельствам». В чем же они заключались? Оказалось, что параллельно исследовалась работа ТОО «Мичуринец», и было установлено, что они «не выходили за пределы отвода». А никто этого и не утверждал. Мало того, к подобному мнению пришли суды двух инстанций в отношении ИП «Корнеев М. В.». Никто из смежников друг к другу не влезал и претензий не имеет. Тогда о чем разговор?

Но прокуратура добилась пересмотра дела. И занялась им судья районного суда Сауле Утина. Мне раньше приходилось бывать на проводимых ею разбирательствах, и осталось впечатление, что судья исключительно внимательно рассматривает и анализирует все, вплоть до мелочей, из которых складывается очень весомое доказательство в обосновании принимаемых решений.

Судья заинтересовалась личностью Жанаспанова, фактами его рабочей биографии, владением инструментами и маркшейдерскими расчетами. И пришла к однозначному выводу: представленный в прокуратуру и экологам отчет является недопустимым и, следовательно, не может служить основанием для наказания Корнеева. Судья организовала выезд на карьер всех трех смежников, те еще раз повторили, что не имеют претензий друг к другу. Два якобы спорных участка, обозначенные в картинке маркшейдера, эксплуатировались самими смежниками, здесь невозможны какие-либо скрытые подземные работы, нет штолен и шахт, здесь открытые разработки. И въезд на территорию соседа возможен по единственному пути через шлагбаум. Так что наезды на Корнеева ничем не оправданы.

Есть третий спорный участок, имеющий следы каких-то работ. Корнеев пояснил, что в 2017 году акимат Костанайского района обратился с просьбой помочь с грунтом для укрепления набережной реки Тобол. Был заключен меморандум, потребовались вскрышные работы по добыче грунта. Грунта, обратите внимание, а не песка, который якобы извлекал здесь Корнеев и притом озолотился, по мнению прокуратуры.

Судье пришлось перелопатить уйму документов из незнакомых ранее вопросов геологии, минералогии, недропользования, экологии. Обоснование принятого решения едва уместилось на 14 страницах мелким шрифтом и может рассматриваться, на мой взгляд, как кандидатская диссертация.

Нашлось и другое основание для прекращения административного дела в отношении Корнеева: ввиду истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

«Молчи! Устал я слушать, /Досуг мне разбирать вины твои, щенок! /Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», - /Сказал - и в темный лес Ягненка поволок».

Один в один про нашу ситуацию, кроме последнего пункта. Только вот настойчивость у надзорного органа какая-то избирательная. В случае с рудненским колесом, когда китайское изделие за 82 млн по документам прошло как российское по цене 322 млн, мы вообще не заметили участия прокуратуры в защите интересов государства. Защитил его общественник Николай Гиньятов. Такие вот дела, господа хорошие...