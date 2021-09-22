От неэффективной борьбы с ростом цен потери несёт только простое население, которое вынуждено платить скрытый инфляционный налог, считают в НПК, передает Informburo.kz.

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Борьба с инфляцией в Казахстане принимает характер войны с ветряными мельницами, и потери в ней несёт только простое население, заявил депутат мажилиса от НПК Айкын Конуров. Депутаты фракции партии направили запрос первому заместителю премьер-министра РК Алихану Смаилову о том, кто из ответственных лиц привлечён к ответственности за провалы в борьбе с инфляцией.



По словам Айкына Конурова, Национальный банк и правительство ежегодно делают совместные заявления, в которых говорится о необходимости снижения инфляции и приближении к целевому коридору.

"Реальные же результаты мы видим. Наши избиратели постоянно задают вопрос об отрыве цен от доходов и официальной статистики от реального положения дел. Официальный показатель подорожания продовольствия на 11,4% – это и так очень много. Но даже эта цифра маскирует действительность. На некоторые важные группы товаров цены поднялась выше 50%.

Поэтому возникает логичный вопрос – зачем нужны все эти декларативные документы, если они не исполняются? Почему никто не отвечает за провальные инфляционные прогнозы?" – спросил депутат.

По его словам, сейчас принято оправдывать всё общемировым ростом цен на продовольствие. Но это инфляция спроса, вызванная снятием экономических ограничений и оживлением глобальных рынков в связи с ослаблением пандемии.

"В Казахстане же совсем другая ситуация. Нет никакого бурного роста спроса, потому что не растут реальные доходы наших граждан. Не произошло всплеска спроса на крупы, картофель, подсолнечное масло и яйца. По многим позициям нет зависимости от мирового рынка. Так, по крупам обеспеченность отечественным производством составляет 96,4%, но при этом они подорожали на 22%, по растительному маслу обеспечиваем себя на 80,5%, цена выросла на 52%", – констатировал Айкын Конуров.

Он подчеркнул, что происходящее никак не связано и с инфляцией предложения, у нас складывается особый характер инфляции.

"Бизнес компенсирует свои затраты в обязательном порядке, повышая цены на конечную продукцию. Повышаются и налоговые отчисления, то есть индексируются и доходы государственного бюджета. Единственной же проигравшей стороной выступают наши граждане, которые вынуждены платить необъявленный, скрытый инфляционный налог. При этом данный налог является регрессивным. Ведь чем меньше доход семьи, тем большую долю своего бюджета она расходует на продукты в то время, когда именно продукты питания являются наиболее быстро дорожающим товаром", – говорится в запросе.

По данным НПК, за период с января по июль 2021 года инфляционная надбавка только на продовольствие составила 245 млрд тенге. Фракция считает, что Разработанный очередной комплекс мер антиинфляционного реагирования лишь повторяет все старые неработающие рецепты, поскольку:

фактически отсутствуют системные меры по сдерживанию непродовольственной инфляции, за исключением контроля цен на ГСМ и сырьё;

нет долгосрочных системных мер, связанных с развитием не сырьевого сектора экономики;

действия в других отраслях противоречат антиинфляционным мерам, поскольку раздувание непроизводительных государственных расходов, включая строительство дорогостоящих объектов, разгоняет инфляционные процессы;

не предусмотрены меры антиинфляционной защиты потребителей.

Фракция НПК считает принципиально важным решение стратегического вопроса о создании действенного механизма системной индексации минимальной заработной платы, заработных плат наёмных работников, как в государственном, так и в частном секторе. В условиях постоянно растущей инфляции и крайней нестабильности ценовой ситуации это единственная возможность компенсировать падение доходов казахстанцев, отметили в НПК.