За понедельник, 20 сентября, в регионе зарегистрировано 107 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 115 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 37, Рудный – 16, Костанайский район – 10, по 8 случаев - в Лисаковске, Аулиекольском и Карабалыкском районах, Денисовский район - 7, район Б. Майлина – 5, Мендыкаринский район – 4, Федоровский район – 3, Наурзумский район – 1 случай.

92 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 392 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 209 человек, в том числе 69 за 20 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 313 920 человек (+550), вторым компонентом 276 912 (+1 039).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 19 сентября в Костанайской области был выявлен 1 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от КВИ+ и КВИ- не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 833 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (106 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 134 человека.