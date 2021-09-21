Первыми свои двери уже на этой неделе распахнут Костанайская областная филармония и Областной кукольный театр. Показы спектаклей в других театрах области запланированы на октябрь.

77 музыкальный сезон Костанайская областная филармония имени Елюбая Умурзакова открывает 24 сентября в 18.30 концертом оркестра казахских народных инструментов имени Н.Молдахметова. В программе прозвучат произведения известных композиторов: А.Жайымова, Ш.Калдаякова, Н.Тілендиева, С.Абдинурова, Тәттімбета, Е.Усенова, И.Кальман, В.Гриддин и многие другие.

В 2021 году оркестру казахских народных инструментов присвоено имя Назымбека Молдахметова, который посвятил творческую жизнь служению музыкальной культуре Казахстана. В рамках открытия сезона 24 сентября в 17.00 часов состоится презентация книги «Назымбек Молдахметов» Дастана Кенжалина (г.Нур-Султан).

Также в новом концертном сезоне областная филармония имени Елюбая Умурзакова подготовила для своих зрителей новую услугу – продажа абонементов на весь концертный сезон. Один абонемент стоимостью 1 000 тенге позволит посетить два концерта солистов и творческих коллективов филармонии (абонементы не распространяются на выступления приезжих артистов и благотворительные концерты).

Открытие 35-го юбилейного сезона Областного кукольного театра состоится 25 сентября в 12.00. Театр приглашает зрителей на музыкально-игровое шоу «Праздник для всех». Увлекательное музыкальное представление с неожиданными персонажами, оригинальными номерами и декоративным оформлением, появлением на сцене ярких кукол создаст праздничное настроение, придаст концерту особую живость и очарование.

Новый 22-ой сезон Костанайского областного казахского театра драмы имени И. Омарова открывается 1 октября в 18.30 комедией Ш. Башбекова «Темір қатын» (Железная женщина), режиссер-постановщик Баатырбек Шамбетов. Спектакль посвящен семейным ценностям.

13 октября в 18.00 Аркалыкский казахский театр юного зрителя открывает театральный сезон премьерой спектакля С.Тургынбекова «Кейки батыр». Зрителей ждет погружение в историческое произведение, поднимающее национальный дух и рассказывающее молодежи об известном батыре, который отдал свою жизнь за независимость.

22 октября в 18.30 в Костанайском областном русском драматическом театре состоится поистине знаменательное событие – открытие 100-го театрального сезона. Гостей и жителей города приглашают на театральное представление «Про100art», в ходе которого зрители познакомятся с историей и достижениями театра, его творческими планами на будущее.

В новом сезоне планируется также открытие обновленного театрального музея, презентация книги о столетии театра, неделя ретроспективы спектаклей прошлых лет, а также премьеры для взрослых и детей («В ожидании сердца» режиссер А. Удесиани; «Бременские музыканты» режиссеры Д. Жумабаева и Р. Бушинский; «Одного кто знает?!» режиссер Д. Жумабаева).