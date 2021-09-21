На сегодняшний день около 95% уборочных работ уже выполнены, передает Informburo.kz.

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Несмотря на снижение объёма зерновых из-за засухи в текущем году, внутренняя потребность страны в зерне полностью обеспечена, сообщил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства.

"Ситуация в мире со сбором зерновых остаётся сложной. Это связано с плохими погодными условиями. В Казахстане валовый сбор зерновых и масличных культур планируется довести до уровня 18 млн тонн, в том числе 16 млн тонн зерновых и зернобобовых. На сегодняшний день около 95% уборочных работ уже выполнены", – сказал глава кабмина.

По его словам, внутренний спрос на зерно будет полностью удовлетворён, при этом есть возможность реализации 6-6,5 млн тонн зерна на экспорт.

"В новом сезоне основные поставки пшеницы и муки будут направлены на традиционные рынки стран Средней Азии, Ирана и Афганистана. За счёт высокого качества зерна возможно увеличение отгрузок пшеницы в Китай", – сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Значительно выросли качественные показатели нового урожая. Объём пшеницы с клейковиной свыше 28% достиг 74% от объёма собранного урожая.

"Необходимо учитывать, что пшеница данной классности пользуется высоким спросом на мировом рынке. Необходимо обеспечить поставку зерна в "Продовольственную корпорацию" в рамках программы форвардного закупа. Акиматам областей и Министерству сельского хозяйства необходимо завершить уборку урожая в кратчайшие сроки, а также обеспечить засыпку семян в полной потребности под урожай 2022 года", – сказал Аскар Мамин.

Он поручил Министерству индустрии совместно с нацкомпанией КТЖ принять меры по обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна.