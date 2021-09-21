Тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике, на которого посыпались обвинения в смерти титулованного 25-летнего штангиста Альберта Линдера, дал интервью телеканалу КТК, передает Tengrinews.kz.

Мужчина заявил, что у спортсмена были большие перспективы в тяжелой атлетике, но решение уйти из национальной сборной Линдер принял сам. Все якобы началось с допинг-теста перед Олимпиадой в Рио.

"Приезжает допинг-контролер, берет баночки, там дает номера, листок. Дает спортсмену с номерами, со всем. Он сдавал пять контролей. Четыре контроля у него были чистые. Пятый контроль оказался грязным. И он не попал на Олимпийские игры", - рассказал Сергей Седов.

По словам тренера, сборная Казахстана переживала сложные времена. Непросто было и самому Альберту.

"Тогда Альберта было не узнать. Я его тогда освободил. Это было в Таразе. Я освободил от тренировок, и мы очень много, часами разговаривали. И он говорит: "Не хочу я так, вот этот Рио. Я не хочу, я лучше пойду работать, еще что-то делать, но повторять этот путь я не хочу", - вспоминает специалист.

В Федерации тяжелой атлетики пообещали провести свое внутреннее расследование и поговорить с каждым штангистом. В полиции по факту смерти Альберта Линдера началось досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".