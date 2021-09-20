21 сентября в Костанае будет производится подача отопления, об этом сообщили сегодня на официальном сайте ГКП "КТЭК". Но получать эту услугу потребители будут не одновременно, всё зависит от готовности дома к отопительному сезону.

Иллюстративное фото vsatke.ru

В первую очередь подключаются те МЖД (многоквартирные жилые дома), в которых мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнены в полном объеме и предоставлены все необходимые документы (Акты, договора и т.д.) т.е. МЖД, на которые получены Акты технической готовности.

Во вторую очередь подключаются те МЖД, в которых не в полном объеме выполнены требуемые мероприятия по объективным причинам (отсутствует техническая возможность проведение гидропневматической промывки дома и др.) и при условии — предоставления гарантийных писем о том, что претензий к КГП «КТЭК» предъявляться не будут (на качество отопления.)

В третью очередь подключаются те МЖД, которые не подготовлены к отопительному сезону и не получали Акты технической готовности систем теплоснабжения к работе в осенне — зимний период. Данные МЖД будут подключаться в последнею очередь и только при условии — предоставления гарантийных писем о том, что претензий к КГП «КТЭК» предъявляться не будут (качество отопления.).

"В связи со слабой подготовкой потребителей к отопительному сезону ГКП «КТЭК» не может гарантировать качественную подачу услуг", отмечает администрация теплокомпании.