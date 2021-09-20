Во вторник, 21 сентября, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, осадки маловероятны. Ночью и утром на юго-востоке возможен туман. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на юге и юго-западе заморозки до -4 градусов. Днём +8...+13 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью 0...+2, днём +9...+11 градусов.

В среду, 22 сентября, по области без осадков, на севере и северо-западе туман. Температура воздуха ночью 0...+5, на севере заморозки до -3 градусов, днём +8...+13, на юге +16 градусов. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

В Костанае в среду переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +1...+3 градуса, днём +11...+13 градусов.