Открывший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.





Кадр из видео

По данным Следственного комитета России, 20 сентября студент на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу по окружающим.

"Неизвестный задержан", - говорится в сообщении.

В результате 8 человек погибло, 24-м пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 из них – с огнестрельными ранениями, сообщила пресс-служба Минздрава. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

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Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в СК.

Позже появилась информация о том, кем может быть стрелок. По предварительным данным, сообщает zakon.kz, парня зовут Тимур Бекмансуров, он студент этого вуза, ему 18 лет.

Перед нападением он написал на странице ВКонтакте как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сперва он хотел напасть на свою школу, но в конце марта изменил решение, потому что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни". Впоследствии его аккаунт был заблокирован.

Уголовное дело расследуется по статье "Убийство".

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых злоумышленник ведет беспорядочную стрельбу по людям и окнам вуза. Кроме того, студенты выпрыгивали из окон здания.