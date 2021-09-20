Оздоровительный пробег "Эстафета поколений" организовали в триатлон-парке в воскресенье, 19 сентября, при поддержке управления внутренней политики. Мероприятие посвятили 30-летию независимости РК, принять участие могли все желающие в возрасте от 18 лет и старше.

Общая разминка перед стартом

- Все началось с того, что мы выиграли на ярмарке идей «Бастама-2021», - рассказал "НГ" один из организаторов, руководитель бегового сообщества Kostanay runners Валентин ЛУКИН. - Идея пришла на одной из совместных тренировок. Подготовили заявку, подали и в дальнейшем защитили наш проект. Дальше началась подготовка, ребята спонсоров нашли, заказали все атрибуты. Само мероприятие было направлено не на соревнование, а на то, чтобы люди вышли на улицу и немного подвигались в свою силу. После этого мероприятия, может, ребята поймут, что у нас в сообществе непрофессиональные бегуны, что мы рады видеть каждого. Мы хотим своим примером привлечь как можно людей к здоровому образу жизни. У нас проходят открытые тренировки, сейчас есть возможность даже с тренером тренироваться.

Валентин Лукин помогает прикрепить номер ветерану бегового движения

Несколько секунд до старта

Дистанцию участники выбирали посильную - 1, 2, 3 или 4 круга, длина одного круга - примерно 2300 м. Цель пробега - встреча представителей областных беговых клубов и ветеранов-марафонцев.

Все участники, которые зарегистрировались, вне зависимости от показанных результатов получили медали на финише и вымпелы, а также небольшие подарки от спонсоров. На финише всех ждал горячий чай с печеньем, а после завершения пробега состоялся розыгрыш подарков от магазина беговой экипировки.

- Очень довольна, понравилось от начала и до конца, - поделилась участница пробега Ольга МЕЛЬНИКОВА. - Организаторы - большие молодцы, все сделали с душой. Чай, веселая музыка, розыгрыш призов- видно сразу, что готовились ребята основательно. Даже утешительные призы сделали для всех в виде скидки в магазине спортивной одежды. Также порадовало, что много было молодежи - как любителей, так и профессионалов. Побольше бы таких забегов, где может принять участие даже любитель. Нужно продвигать здоровый образ жизни, а такие забеги - хороший стимул, чтобы тренироваться каждый день.

Автор - гражданский журналист "НГ"

Фото Абая БЕКЕНОВА