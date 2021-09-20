Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, в котором снят запрет на съемку в больницах, а также обновлены правила карантина для контактировавших с зараженными COVID-19, передает Tengrinews.kz.

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В новом документе Ерлан Киясов снял ограничение на проведение аудио-, фото- и видеосъемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

Также теперь в случае регистрации больного с подозрением на COVID-19 соблюдение порядка при заборе и транспортировке материала от больных коронавирусом, проведение дезинфекционных мероприятий в очагах COVID-19 выполняются согласно обновленным правилам.

Контактными лицами считаются:

проживающие совместно с зараженным COVID-19 в одном жилище;

имеющие незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или инфекционными выделениями, например, при кашле, рукопожатии и так далее;

находившиеся в закрытом помещении без использования защитной маски, например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице, вместе с зараженным COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра в течение 15 минут или более;

медицинские работники или другие, обеспечивающие непосредственный уход за больным COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами больного COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением правил применения СИЗ;

пассажиры самолетов, автобусов междугороднего сообщения, поездов, которые находились на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного COVID-19, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел больной COVID-19.

Контактные должны в обязательном порядке находиться на 14-дневном карантине. Исключение составляют казахстанцы, прошедшие полный курс вакцинации. Если у них нет клинических проявлений, то им не обязательно самоизолироваться.