ДТП произошло 19 сентября, около 16.30, на 587 км трассы Алматы-Екатеринбург, недалеко от поселка Щербаково. 57-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

- Произошло столкновение с автомашиной ВАЗ-2106 под управлением 55-летнего водителя, который скончался от полученных травм на месте аварии. Пассажир ВАЗ-2106 госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Составлена схема ДТП. Водитель КамАЗа был трезвым.

Начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся следственные действия.

Как отметили в пресс-службе, с начала года на территории области совершено 229 ДТП, в которых 50 человек погибли и 261 получили травмы. Количество аварий в этом году в регионе на 9% меньше, но число погибших в ДТП выросло на 35%.