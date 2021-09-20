Матч 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» проводил в Таразе против местного одноименного клуба. Для команд это была уже четвертая встреча в текущем сезоне.

Фото ФК "Тобол"

В матче первого круга «Тобол» разгромил таразцев со счетом 3:0, авторами голов стали покинувший клуб сербский нападающий Неманья Николич и Руслан Валиуллин, против которого УЕФА возбуждено дело, связанное с нарушением антидопинговых правил. Также команды дважды сыграли на групповом этапе розыгрыша Кубка РК, и здесь дважды побеждал костанайский клуб (2:1 в Костанае и 3:1 в Таразе). Однако ни одна из побед не далась «Тоболу» легко.

А вообще в рамках чемпионатов Казахстана команды провели 59 очных поединков, в которых «Тобол» добился 36 побед, «Тараз» - 14, а еще 9 встреч завершились вничью. При этом костанайцы 89 раз поражали ворота соперника, а в свои пропустили 42 гола. Небольшое преимущество имел «Тараз» в играх на своем поле, победив 12 раз в 29 матчах и проиграв в 11-ти, но по забитым мячам «Тобол» лидировал и здесь - 28 против 27.

Начало 60-го поединка прошло с игровым и территориальным преимуществом хозяев поля, которые уже на первой минуте вывели на ударную позицию сербского полузащитника Ненада Адамовича, убежавшего от защитников и с линии штрафной площади мощно пробившего по воротам. Однако вратарь «Тобола» Александр Мокин в отчаянном броске выбил мяч из-под перекладины.

Александр Мокин вступил в игру уже на первой минуте матча

На 3-й минуте сербский полузащитник гостей Душан Йованчич сбил на подступах к своей штрафной площади Бауыржана Байтану, а Тимур Досмагамбетов пробил со штрафного удара в ближний левый от Мокина угол ворот, но голкипер «Тобола» кулаками выбил мяч на угловой. Через три минуты опасно по воротам гостей пробил со средней дистанции португальский полузащитник «Тараза» Коджо Кассе Альфонс, но мяч, задев ногу Сергея Малого ушел за лицевую линию.

Первый же по-настоящему опасный момент у ворот «Тараза» возник на 13-й минуте, когда Мокин выбил мяч далеко вперед, а узбекистанский нападающий Игорь Сергеев от правого угла штрафной площади головой скинул его в центр Жереми Манзорро. Французский полузащитник «Тобола» становил мяч грудью и следующим ударом перебросил его через Берика Айтбаева на ход сербскому полузащитнику Зорану Тошичу, который в касание пробил в правый от Мухаммеджана Сейсена угол ворот - мяч пролетел рядом со штангой.

Зоран Тошич атакует ворота «Тараза»

Спустя пять минут гости провели атаку по правому краю, после чего Самат Жарынбетов перевел мяч в центр к линии штрафной площади на Сергеева, но Айтбаев прервал передачу. Однако первым у мяча оказался Манзорро, сходу пробивший в правый верхний угол ворот, но мяч пролетел над перекладиной.

На 20-й минуте выведший «Тобол» на поле с капитанской повязкой Асхат Тагыберген перехватил мяч на половине поля гостей, вбежал с ним в штрафную площадь и сделал опасный прострел от левого угла вратарской площадки. Однако никто из партеров по атаке не успел к мячу.

В середине тайма, после розыгрыша углового удара, на левом краю атаки «Тобола» опасно пробил головой по воротам Малый, послав мяч над перекладиной в районе правой «девятки».

На 24-й минуте хозяева поля перехватили мяч у центральной линии вблизи правой бровки и Марат Шахметов перевел его вперед на Уроша Ненадовича, который убежал один на один с голкипером «Тобола». Мокин выбежал навстречу за пределы штрафной площади, сербский нападающий хозяев успел пробросить мяч мимо него, однако сделал это так сильно, что смог его потом догнать.

Опасным получился момент на 35-й минуте, когда Манзорро сделал передачу вдоль линии штрафной площади «Тараза» Тошичу, а тот сходу пробил в правый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой.

За минуту до окончания первого тайма сербский полузащитник «Тобола» Душан Йованчич на правом краю атаки сделал пас в штрафную площадь вбегавшему туда Тошичу, но того у вратарской площадки настиг нигерийский защитник Фейт Обилор и откровенно сбил с ног. Однако свисток арбитра из Усть-Каменогорска Игоря Чеснокова, назначенного перед матчем вместо заболевшего карагандинца Артема Кучина, промолчал.

Фейт Обилор сбивает в штрафной площади Зорана Тошича, но наказание за это нарушение не последовало

Вторую половину встречи вновь активнее начали хозяева поля. Постепенно «Тобол» после ряда замен восстановил контроль над мячом, проводя с ним большую часть времени на половине хозяев. В одной из редких контратак «Тараза» Обилор на исходе часа игры ударом со средней дистанции пытался поразить левый нижний угол ворот, мяч зацепил ногу Малого и слегка изменил траекторию полета, но Мокин в падении легко забрал его. В составе «Тобола» очень активны были вышедшие на замену Азат Нургалиев, гвинейский полузащитник Тони Силва и грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, однако защищавшиеся большими силами хозяева отстояли свои ворота в неприкосновенности.

Сыграв в нулевую ничью, «Тобол» в девятом подряд матче этого чемпионата не пропустил гол в свои ворота, но при этом впервые ушел с поля без забитого мяча.

Эта потеря очков в Таразе стоила костанайскому клубу и потери лидерства.

После матчей 21-го тура турнирную таблицу с 47 очками возглавила «Астана», одержавшая победу на своем поле над «Актобе» со счетом 2:1 и на одно очко опережающая «Тобол». На третьем месте идет «Кайрат», набравший после победы в Алматы над петропавловским «Кызыл-Жаром» (1:0) 40 очков.

Фото - кадры с трансляции