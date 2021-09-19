Костанайский "Тобол" сыграл вничью с "Таразом" в матче 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. И упустил шанс выйти в лидеры казахстанской премьер-лиги.

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Встреча в Таразе завершилась со счетом 0:0. У "Тобола" после этого матча стало 46 очков, команда осталась на втором месте в турнирной таблице. Лидерство сохранила "Астана", у которой на один балл больше.

"Тараз" набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. С полной турнирной таблицей КПЛ можно ознакомиться здесь.

"Астана" в 21-м туре переиграла "Актобе" со счетом 2:1.