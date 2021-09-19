"Астана" в преимуществе. "Тобол" упустил шанс выйти в лидеры КПЛ
Vesti.kz
19 сентября 2021, 19:04 | Спорт
Костанайский "Тобол" сыграл вничью с "Таразом" в матче 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. И упустил шанс выйти в лидеры казахстанской премьер-лиги.
Встреча в Таразе завершилась со счетом 0:0. У "Тобола" после этого матча стало 46 очков, команда осталась на втором месте в турнирной таблице. Лидерство сохранила "Астана", у которой на один балл больше.
"Тараз" набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. С полной турнирной таблицей КПЛ можно ознакомиться здесь.
"Астана" в 21-м туре переиграла "Актобе" со счетом 2:1.
Последние новости
19.09.21 17:15 Спартакиада учителей Костанайской области прошла в Тобыле
19.09.21 15:07 Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках "Бюджета народного участия"
19.09.21 10:00 Врач назвала лучшее время для употребления кофе
19.09.21 08:07 Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
18.09.21 11:01 Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.