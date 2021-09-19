В Рудном, на льду Дворца спорта «Горняк Арена», прошел второй матч регулярного чемпионата Казахстана между местным «Горняком» и клубом «Кулагер» из Петропавловска.

Вбрасывание шайбы в зоне «Кулагера» / Фото vk.com/hc_kulager

Если в прошедшем накануне первом поединке между этими командами рудничане открыли счет и наращивали свое преимущество от периода к периоду, то повторный матч прошел совершенно по другому сценарию.

Счет на 16-й минуте встречи открыли гости усилиями Евгения Гевеля, когда за толчок игрока клюшкой на две минуты был удален защитник «Горняка» Александр Куршук. Правда, до перерыва хозяева сравняли счет - на последней минуте периода уже Куршук наказал петропавловский клуб, когда тот остался в меньшинстве.

Затем гости еще трижды в оставшихся двух игровых отрезках выходили вперед и дважды «Горняку» удавалось сравнивать счет. Во втором периоде Максим Кунишников ответил на шайбу Ивана Казаченко. При этом рудничане были в очередной раз в большинстве, а вот петропавловцы забросили свою шайбу, играя впятером. Айдар Галимов сравнял счет на 47-й минуте, ответив на шайбу, заброшенную в конце второго периода белорусским форвардом «Кулагера» Артемием Черников, реализовавшим очередное численное большинство своей команды.

А вот после того, как на 56-й минуте Казаченко, оформив дубль, в четвертый раз вывел гостей вперед, ни сил, ни времени отыграться «Горняку» уже не хватило, поражение - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2).

С тремя набранными очками в четырех играх «Горняк» по-прежнему располагается на 11-м месте, а возглавляют турнирную таблицу чемпионата кокшетауский «Арлан» и атырауский «Бейбарыс», набравшие после шести игр по 10 очков.

Следующую игру «Горняк» сыграет в Рудном 22 сентября с павлодарским «Иртышом».