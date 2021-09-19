Традиционным событием в начале учебного года стала спартакиада учителей Костанайской области, которая на этот раз прошла на спортивных объектах административного центра Костанайского района.

Учителя Костанайской области - участники областной спартакиады педагогов

В программу спартакиады, прошедшей под эгидой управления образования акимата Костанайской области и ОО «Локальный профессиональный союз работников организаций образования и науки Костанайской области», вошли соревнования по пяти видам спорта: мини-футболу, баскетболу 3х3 (стритболу), волейболу, тогызкумалаку и настольному теннису.

Сборная учителей Карасуского района - победитель спартакиады в соревнованиях по мини-футболу

Кроме традиционных для таких массовых спортивных мероприятий целей, как пропаганда здорового образа жизни среди учителей школ, а также укрепление физического и психологического здоровья работников образования, организаторы этих комплексных стартов считают, что они также содействуют обмену опытом между педагогами и дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между сотрудниками образовательных учреждений. Как отметил директор Регионального центра физической культуры и детско-юношеского туризма управления образования Куаныш Бимурзин, соревнования стали еще и одним из этапов подготовки к спартакиаде педагогов Казахстана, которая пройдет в ноябре. Кстати, на прошедшей в Нур-Султане в 2019 году первой спартакиаде педагогов Казахстана команда учителей нашей области стала сильнейшей в общем зачете, завоевав два первых места в стритболе и волейболе, а также третье место в турнире по мини-футболу.

В соревнованиях по тогызкумалаку принимали участие и мужчины, и женщины

В областной спартакиаде приняли участие не только учителя физкультуры, но и преподаватели других общеобразовательных предметов из городов и районов области, объединенные в 15 сборных. Соревнования прошли с соблюдением всех санитарных норм, да и все участники прибыли на спартакиаду уже вакцинированными от коронавируса.

Награды спартакиады учителей Костанайской области в руках капитанов сборных Рудного (2-е место), Костаная (1-е место) и Карасуского района (3-е место)

Сами же старты стали для учителей дополнительной возможностью и получить положительные эмоции, и встретиться с коллегами.

Победители и призеры определялись во всех пяти видах спорта, соревнования по которым прошли на стадионе «Затоболец», в спортивном комплексе «Астана» и в ДЮСШ Костанайского района. Старты получились зрелищными и по накалу страстей не уступавшими выступлениям профессиональных спортсменов.

А по итогам четырехдневной борьбы победителями спартакиады учителей Костанайской области стали представители областного центра. Второе место заняли педагоги города Рудного, а бронзовым призером в общекомандном зачете стала сборная учителей Карасуского района.

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, были награждены кубками и грамотами управления образования акимата Костанайской области. Также кубками и грамотами отмечены команды-призеры в отдельных видах программы, а медалями и дипломами соответствующих степеней награждены учителя, занявшие призовые места в личном первенстве в соревнованиях по настольному теннису и по тогызкумалаку.

Фото РЦФК и ДЮТ