В субботу. 18 сентября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 124 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. До этого в течение четырех дней он держался на уровне 0,4%.

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18 сентября заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 48, г. Рудный – 15, Аулиекольский район – 9, по 8 случаев в г. Житикаре и Денисовском районе, по 6 случаев в Костанайском и им. Б. Майлина районах, по 5 случаев в г. Лисаковске и Карасуском районах, Федоровский район – 4 случая, по 3 случая в Алтынсаринском и Камыстинском районах, по 2 случая в Наурзумском и Мендыкаринском районах.

110 пациентов обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 112 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 170 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 017 человек. в том числе 28 - за 18 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 313 204 человека (+344), вторым компонентом 275 513 (+770).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 17 сентября в Костанайской области было выявлено 18 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от КВИ+ и КВИ- не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 825 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (106 человек) и КВИ- (27 человек) в регионе - 133 человека.