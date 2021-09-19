Где будут отключать электроэнергию в Костанае на следующей неделе?
19 сентября 2021, 13:09 | ЖКХ
График отключения электроэнергии с 20-го до 25 сентября 2021 года опубликовала служба Ikomek на своей странице в Инстаграм. Без света с 10.00 до 18.00 останутся дома по улицам Алтынсарина, Сибирской, Рабочей, Рудненской. Гагарина, Маркса, проспекте Абая и переулке Ленинградском.
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