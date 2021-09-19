Врач назвала лучшее время для употребления кофе
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун назвала лучшее время в сутках, когда кофе принесет организму максимальную пользу, а также рассказала о том, с чем лучше употреблять бодрящий напиток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Фото: pixabay.com
По словам Ирины Лизун, утро подходит для того, чтобы выпить чашку кофе, если соблюдено одно важное условие - напиток можно употреблять только с едой или после еды, иначе он может оказаться вредным для желудка.
"Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу", – говорит врач.
Днем, считает диетолог, кофе не должен превращаться в замену обеда, поскольку этот напиток не содержит необходимых человеку питательных веществ. Но он может быть неплохим перекусом, отметила специалист.
"Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами", – пояснила Ирина Лизун.
Некоторых людей кофе заметно бодрит, поэтому его не стоит пить по вечерам тем, кто испытывает проблемы со сном.
"Кофе обладает стимулирующим действием, поэтому его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна. Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе – только утренний вариант", – заключила врач.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.