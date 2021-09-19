Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун назвала лучшее время в сутках, когда кофе принесет организму максимальную пользу, а также рассказала о том, с чем лучше употреблять бодрящий напиток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

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По словам Ирины Лизун, утро подходит для того, чтобы выпить чашку кофе, если соблюдено одно важное условие - напиток можно употреблять только с едой или после еды, иначе он может оказаться вредным для желудка.

"Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу", – говорит врач.

Днем, считает диетолог, кофе не должен превращаться в замену обеда, поскольку этот напиток не содержит необходимых человеку питательных веществ. Но он может быть неплохим перекусом, отметила специалист.

"Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами", – пояснила Ирина Лизун.

Некоторых людей кофе заметно бодрит, поэтому его не стоит пить по вечерам тем, кто испытывает проблемы со сном.