В пятницу, 17 сентября 2021 года, в Костанайской области зарегистрирован 131 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,4% - на этом уровне он держится уже четвертый день.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 47, г. Рудный – 15, Костанайский район – 11, район им. Б. Майлина – 9, по 8 случаев в г. Лисаковске, Денисовском и Карасуском районах, по 5 случаев в Аулиекольском, Камыстинском, Карабалыкском и Мендыкаринском районах, г. Житикара – 3, г. Аркалык – 2 случая.

123 пациента обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 126 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 046 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 27 989 человек, в том числе 181 - за 17 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 312 860 человек (+662), вторым компонентом 274 743т (+1 703).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 16 сентября в Костанайской области было выявлено 10 заболевших коронавирусной пневмонией, от КВИ+ скончались 2 человека .

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 807 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (106 человек) и КВИ- (27 человек) в регионе - 133 человека.