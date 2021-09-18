Экологическая акция «Birge-taza Qazaqstan» прошла сегодня, 18 сентября. По словам организаторов, по всей области в ней приняли участие около 2 000 человек, 500 из них - жители областного центра, собиравшие мусор вдоль реки Тобол.

В Костанае сбор участников назначили возле областного акимата на 9.30. Там их уже ждали 4 автобуса. На субботник вышли в основном чиновники и студенты.

- В акции принимают участие госучреждения и подведомственные организации, волонтёры молодежных организаций, - рассказала «НГ» руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии Костанайской области Зияда БИСАХАЛОВА. – Акция инициирована президентом, проводится ежегодно - весной и осенью. Мы хотим проявить свою гражданскую позицию и показать своим примером жителям Костанайской области, чтобы они не засоряли окружающую среду. От нашего департамента сегодня пришли около 30 человек.

Сбор участников акции продлился около 30 минут. За это время на площадке, где раньше был вход в областную филармонию, скопились десятки людей, которые общались друг с другом и фотографировались коллективами. Корреспондент «НГ» поинтересовался у организаторов мероприятия, не нарушает ли такое скопление людей постановление главного санитарного врача области о запрете массовых мероприятий.

- Мы на свежем воздухе и, я думаю, мы не нарушали постановление, - ответил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Димаш КОЖАБЕКОВ.

Отметим, что большинство участников акции, так как они госслужащие, уже вакцинированы.

Примерно в 10 часов участники акции распределились по автобусам. Три из них отвезли волонтеров к площадке возле базы отдыха «Ак шанырак», пассажиры четвертого автобуса отправились чистить берег в районе улицы Гашека.

- Мусора здесь очень много, в основном это окурки сигарет, причем дорогих марок, - рассказывает библиотекарь Марина ТИХОНОВА. – Их очень тяжело собирать. Хотелось бы, чтобы мусора было меньше здесь, но, наверное, такого не будет никогда. Вместе со мной мусор убирают три моих коллеги из библиотеки им. Алтынсарина.

Участникам акции раздали около 300 перчаток и 700 мешков. распределили вдоль берега и предложили собирать мусор, постепенно продвигаясь в сторону парковки базы отдыха.

Мешки с мусором они оставляли вдоль дороги, кучкуя их по несколько штук. После приезжал трактор и грузил их в самосвал.

- Мы сюда выбрались практически всем активом, нас около 15 человек, - сообщила студентка экономического факультета КИнЭУ Валерия ГРИБОВА. – В моем мешке я собрала остатки от человеческого отдыха. В основном это бутылки и окурки, упаковочная бумага из-под продуктов. А ещё здесь есть куски порванной одежды - не знаю, откуда они.

На очистку берега возле базы отдыха «Ак шанырак» участники акции потратили примерно час. Некоторые из них потом решили прогуляться на свежем воздухе, остальные вернулись на тех же автобусах к областному акимату.

О том, сколько мусора удалось собрать, в департаменте экологии обещали сообщить позже.

Фото Георгия ГОВОРОВА