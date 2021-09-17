Брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области прошел сегодня, 17 сентября. Как сообщил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ, за сутки 16 сентября в области зарегистрировали 140 заболевших.

- Всего с начала пандемии 31 915 заболевших, среди них 3 047 - дети до 14 лет, - пояснил Севостьянов. - 6 455 заболевших - без клинических проявлений.

Заместитель руководителя управления здравоохранения области Анжела БЕКСУЛТАНОВА добавила - на сегодняшнее утро из 1 765 инфекционных коек пациентами было занято 568, из 300 карантинных - 28.

- 43 человека с тяжелыми симптомами, - сообщила она. - Привитых первым компонентом вакцины в области сейчас 61,1%, вторым - 54,1%.

На вопрос корреспондента "НГ" о том, можно ли совместить прививку от ковида и гриппа Бексултанова ответила, что точных сведений пока нет.

- По предварительным данным, между прививкой от ковида и гриппа должно пройти 2-4 недели, - пояснила она.

Юрий Севостьянов, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", сообщил, что за вчерашний день ковидом заболели 28 школьников.

- Заболевание идет по нарастающей, всего ковидом болеет уже 458 школьников, - сказал он. - Карантин введен в 55 школах области. Количество классов на карантине вам лучше уточнить в управлении образования.

В управлении образования эту информацию "НГ" пока не уточнили.

Всего в Костанайской области 477 школ.

Фото РСК