Всего месяц прошел после закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио (Япония), а уже менее чем через пять месяцев - 4 февраля 2022 года в столице Китая стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры, а Пекин станет первым городом, в котором пройдут как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Соревнования в спринтерских лыжероллерных гонках прошли под дождем / Фото vk.com

Третьими по количеству медалей на предстоящей Олимпиаде станут соревнования по лыжным гонкам, в которых будут разыграны 12 комплектов наград. Больше разыгрывается только в конькобежном спорте (14) и лыжном фристайле (13).

Система отбора на Олимпиаду-2022 отличается от систем отбора на прошлые Олимпийские игры. За основу распределения лицензий между странами был взят командный рейтинг. В него вошли результаты трех лучших гонщиков в каждой гонке этапов Кубка мира, чемпионатов мира среди андеров и юниоров, а также основного чемпионата мира. К сожалению, национальная сборная Казахстана из-за ряда обстоятельств, связанных с пандемией, была вынуждена пропустить все шесть этапов Кубка мира и супермногодневку «Тур де Ски». Поэтому все очки были набраны на молодежном, юниорском и взрослом чемпионатах мира. Период зарабатывания олимпийских лицензий закончился в марте 2021 года. В итоге мужчины заняли 22 место в рейтинге, а женщины - 20 место.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) провела распределение олимпийских квот для участия в Олимпийских играх-2022. Максимальное количество лицензий (8+8) заработали лыжники России, Швеции и Норвегии. Право заявить по 8 мужчин получили сборные Франции и Швейцарии, а максимальное количество лыжниц будет у Германии и США. Сборной Казахстана по лыжным гонкам достались 4 женские и 2 мужские лицензии. Каждая страна до 18 января 2022 года должна выбрать своих спортсменов для участия в Олимпийских играх из олимпийского fis-поинт листа. Для выступления во всей индивидуальной программе Игр в Пекине спортсмен должен иметь не более 100 поинтов в дистанционном зачете.

Теперь все соревнования - и республиканские, и международные - будут так или иначе рассматриваться сквозь призму XXIV зимних Олимпийских игр.

Не стал исключением и прошедший в Щучинске в Национальном центре лыжного спорта главный летний старт отечественных лыжников - летний чемпионат Республики Казахстан по лыжным гонкам среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, в программе которого прошли соревнования по лыжероллерным гонкам и кросс. При этом гонки на лыжероллерах классическим и свободным ходами, а также спринт свободным ходом проводились в статусе FIS-гонок, поэтому в соревнованиях приняли участие не только казахстанские лыжники, представлявшие Алматы, Нур-Султан, Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую и Павлодарскую области, а также борющиеся за fis-очки спортсмены из Кыргызстана и Марокко.

Старты прошли с соблюдением строгих эпидемиологических требований и без зрителей. Вход участникам на территорию был разрешен только с использованием системы Ashyq.

В открывших чемпионат гонках на лыжероллерах классическим ходом лучшим из костанайских гонщиков на дистанции 15 км среди мужчин стал воспитанник ДЮСШ №3 мастер спорта РК Владислав Ковалев (тренер Владимир Ковалев), занявший второе место с результатом 36 мин. 36,1 сек., уступив полминуты Наилю Башмакову из Алматы и опередив на 6 секунд Олжаса Климина из Кокшетау.

В классической гонке на 10 км среди юниорок представлявшая Костанайскую область мастер спорта РК Анастасия Ротова из Рудного (ДЮСШ №3) завоевала серебряную медаль с результатом 27 мин. 11,0 сек.

Воспитанник Школы высшего спортивного мастерства Костанайской области, мастер спорта международного класса Виталий Пухкало, тренирующийся под руководством Виктора Завялова и имеющий на сегодня лучший показатель среди казахстанских лыжников в олимпийском fis-поинт листе (28,98 поинтов), завоевал чемпионский титул в лыжероллерной гонке на 15 км свободным ходом, показав на финише результат 34 мин. 18,3 сек., что на 4,2 секунды лучше, чем у Наиля Башмакова. Владислав Ковалев уступил в этой гонке всего 0,1 сек. бронзовому призеру Олжасу Климину - 34.50,3.

Участник зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) Виталий Пухкало поборется за путевку на Игры-2022 в Пекине (Китай) / Фото olympic.kz.

В юниорских гонках Анастасия Ротова повторила свой серебряный успех, пробежав 10 км свободным ходом за 26 мин. 33,4 сек. В шаге от пьедестала в этой гонке была кандидат в мастера спорта Аида Хажиева (ДЮСШ №3) - 27.14,4. Также четвертым стал в 15-километровой гонке этим же ходом среди юниоров кандидат в мастера спорта Алмас Каримов (ДЮСШ №3) - 36.33,5.

В квартет финалистов спринта на 1,4 км на лыжероллерах свободным ходом среди мужчин пробились сразу два костанайца - воспитанник ДЮСШ №3 мастер спорта РК Артем Ковалев, показавший в квалификации третий результат (3 мин. 0,16 сек.) и занявший в итоге третье место, и Виталий Пухкало, замкнувший четверку сильнейших спринтеров.

У женщин лучшими в спринтерской квалификации на 1,4 км среди костанайских лыжниц были воспитанницы ШВСМ мастера спорта РК Мария Люфт, показавшая пятое время (3.40,97), и Лаура Киныбаева, имевшая шестой предварительный результат и пробившаяся затем в полуфинал, заняв в итоге пятое место.

Лучший результат в квалификации среди юниорок показала воспитанница ДЮСШ №3 мастер спорта РК Валерия Батченко (3.41,53), а третье время было у Аиды Хажиевой (3.43,05), завершившей соревнования в спринте на стадии полуфинала, заняв пятое место. В полуфинале также выступила еще одна воспитанница ДЮСШ №3 кандидат в мастера спорта Дарья Сагимбаева, расположившаяся в финишном протоколе на восьмом месте среди 34 участниц.

В соревнованиях юниоров на этой дистанции показавший четвертый результат в квалификации Алмас Каримов (3.06,95) уверенно пробился в финальный квартет и завоевал бронзовую медаль. В полуфинале завершил юниорские соревнования победитель двух дистанций в программе прошедшего накануне чемпионата Казахстана среди старших юношей кандидат в мастера спорта Артем Завялов (ДЮСШ №3), заняв итоговое шестое место.

Последним видом летнего чемпионата лыжников был кросс, в котором представители Костанайской области завоевали три призовых места.

На дистанции кросса / vk.com

Победительницей среди юниорок стала Анастасия Ротова, преодолевшая 3 км за 11 мин. 52,8 сек.

Мужчины и юниоры соревновались в кроссе на дистанции 5 км. Третьим среди мужчин был Владислав Ковалев, финишное время которого составило 16 мин. 36,2 сек. Бронзовую медаль среди юниоров завоевал воспитанник ДЮСШ №3 кандидат в мастера спорта Данил Зинченко, показавший результат 17.42,4. Всего лишь 2,8 сек. уступил ему занявший четвертое место Артем Завялов.