Чемпионат Азии по джиу-джитсу проходил с 10-го по 17 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Выявляли лучших джитсеров континента в спортивном комплексе «Мубдала Арена», участие приняли спортсмены из 19 стран.

Сборная Костанайской области по джиу-джитсу

В составе сборной Казахстана яркое и результативное выступление показали костанайские борцы во главе со старшим тренером области по джиу-джитсу и грэпплингу UWW Муратом БЕРМУХАМБЕТОВЫМ.

- Нашу область представили 5 спортсменов: Азамат Сарбасов, Аманбек Жаманкараев, Рамазан Кусаинов, Адлан Мадаев, Асель Кабдыгалымова. Мы очень рады, что внесли свою лепту, ведь в командном зачёте Казахстан занял почётное второе место. Также благодарим нашего президента федерации джиу-джитсу и грэпплинга UWW Костанайской области Айдарбека Ходжаназарова за постоянную поддержку и развитие наших видов спорта. Это наша общая победа! - поделился эмоциями Мурат Бермухамбетов.

Мастер класс на татами продемонстрировал именитый костанаец Рамазан КУСАИНОВ, завоевав 3 медали.

Рамазан Кусаинов – чемпион Азии по джиу-джитсу в весе до 94 кг

- В первой схватке выиграл у иранца рычагом локтя, вторую - у борца из Узбекистана 17:0, третью - броском у спортсмена из Тайланда со счётом 2:0, - рассказал Кусаинов о своем пути к титулу чемпиона Азии по джиу-джитсу в разделе контакт.

Рамазан Кусаинов в схватке против спортсмена из Индии

Помимо золота, Рамазан получил два серебра в разделах неваза и файтинг в весовой категории до 94 кг.

Асель Кабдыгалымова – бронзовый призёр чемпионата Азии в весе + 70 кг

Волю к победе показала спортсменка из Лисаковска Асель Кабдыгалымова, став бронзовым призёром в весе + 70 кг в разделе неваза.

Аманбек Жаманкараев занял 2 место в категории до 62 кг в разделе контакт

Зрелищные поединки провел Аманбек Жаманкараев, что обеспечило ему второе место на пьедестале чемпионата Азии в разделе контакт в категории до 62 кг.

Аманбек Жаманкараев – серебряный призёр чемпионата Азии по джиу-джитсу в весовой категории до 62 кг



Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области