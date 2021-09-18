В Казахстане предложили внести поправки, согласно которым иностранные социальные сети и мессенджеры должны будут пройти регистрацию в уполномоченных органах страны. В противном случае они будут заблокированы, передает Tengrinews.kz.

Тема возможной блокировки соцсетей стала объектом для мемов и шуток среди казахстанцев. Многие при этом упоминают депутата Мажилиса Айдоса Сарыма - одного из авторов поправок.

Некоторые в шутливой форме представляют, как казахстанцам для быстрого обмена сообщениями придется прибегать к помощи почтовых голубей или беркутов.

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Другие же вспомнили твиты двухгодичной давности, написанные разработчиком поправок.

О возможной блокировке соцсетей в Казахстане также высказалась телеведущая Ксения Собчак.

"На примере нашей страны (России) могу сказать, что закон составлен таким образом, что легко признать какую-нибудь организацию экстремистской и тут же заблокировать все аккаунты", - сказала Собчак для проекта "Студия 7" на Седьмом канале.

Напомним, иностранные социальные сети и мессенджеры могут обязать зарегистрироваться или открыть представительства в Казахстане. Такие поправки содержатся в законопроекте по вопросам защиты прав ребенка, принятом Мажилисом в первом чтении 15 сентября.