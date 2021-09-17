В Рудном построят новый храм в честь Казанской иконы Божией матери – такие или похожие заголовки облетели СМИ Костанайской области, не на шутку взбудоражив местное сообщество.

В церемонии закладки камня под строительство храма приняли участие представители духовенства и светской власти / Фото с сайта iagorod.kz

Комментарии бурлят. И преимущественно негативно. Большинство в недоумении, некоторые не скрывают негодования. Как обычно, при строительстве сколь-нибудь значимых объектов в городе ссылаются на общественное мнение: мол, люди просят – отказать не можем. Ну это мы уже проходили на примере общественного совета их решения по строительству «колеса оборзения» или «колеса позора», которое демонтировали тоже по просьбам общественности. Что ожидает начавшееся строительство? Какие эпитеты?

Справочники сообщают что в Казахстане 20% православных, от общего числа верующих. Одна пятая часть. Сколько их в Рудном? На этот вопрос ответить затруднительно, потому что верующие, на мой взгляд, обычно делятся на «прихожан» и «захожан». «Захожане» - это те которые посещают храмы от случая к случаю. Люди действительно считают себя верующими, поскольку крещены, возможно знают несколько молитв и в общих чертах имеют представления о заповедях. Пекут на Пасху куличи, на Прощёное воскресенье рассылают всем знакомым открытки с просьбой о прощении, а храмы посещают, когда нужно помолиться за успешную сдачу экзаменов или о здоровье. Ежегодно РПЦ сообщает о количестве верующих, посетивших храмы на Рождество или Пасху, их количество в основном остается прежним. В то время как количество храмов стремительно растёт. Это в России, где православие является идентификацией русского человека. О том, какое количество россиян регулярно ходит в церковь, не знают даже в РПЦ. А как обстоит дело в Рудном. Не вообще в Казахстане, а в отдельно взятом небольшом городе?

Храм разместится недалеко от памятника Марите Бежите

15 января 2012 года в Рудном освятили кафедральный собор ап. Иоанна Богослова, который находится в непосредственной близости от Церкви Богоявления Господня, построенной в 1997 году. Собор, по расчетам, вмещает 250 человек. А судя по комментариям, почти всегда пустой. И вот спустя 6 лет понадобился еще один. На 100 человек. В принципе, небольшое сооружение, судя по проектной вместимости. Тут самое время задуматься, нужны ли нам пустующие храмы, чья безжизненность порочит саму идею православия? Или лучше пусть будет меньше церквей, но таких, которые будут притягивать верующих?

Что это? Очередной инвестиционный проект? Когда во Франции случалось преступление, говорили шерше ля фам - ищите женщину. Когда в Рудном говорят об очередном строительстве – значит, кто-то нашел возможность что-то где-то украсть. Так думают люди.

Считать чужие деньги – это дурной тон. Тем более, когда заявляют, что храм будет строиться на добровольные пожертвования. Но почему-то люди в это не верят. В соцсетях ожидают очередное добровольно-принудительное пожертвование на храм в виде «отдай одну смену», как это было со строительством собора. Кроме того, негодование вызывает целый ряд проблем, десятилетиями поднимаемых жителями города и так же десятилетиями игнорируемых местной исполнительной властью. Отсутствие городского пляжа, нехватка детских садов, отсутствие приюта для брошенных домашних животных – значительная часть комментариев содержит эти вопросы.

Храм строится на месте бывшего детского сада - так почему бы не построить там детсад? Ответ местного исполнительного органа – строительство ведется на частной территории на частные средства. Тогда вопрос: а для чего тогда вы, господа чиновники, там рисуетесь? Если это вас касается только косвенно?

Строительная площадка нового храма еще хранит остатки фундамента и подвала бывшего детского сада

Нет, мы не богоборцы и не противники храмов и религии. И речь идет даже не столько о Православии, сколько об очередном плевке в лицо горожан. Пусть вам это не покажется смешным, но отчасти культовые здания, находящиеся на ул. Парковой, пустуют из-за того, что туда невозможно добраться. Наладить работу маршрута № 14 значительно сложнее, чем построить новый храм?

Еще не улеглись «волны пандемии», постановления ГСВКО то разрешают, то ограничивают действия религиозных объектов. И сколько продлится такая ситуация, трудно прогнозировать. Желание закончить строительство уже через год довольно оптимистично, вот только очередная волна может оставить храм пустым надолго.

Люди высказывают пожелания: не лучше ли было бы верующим направить средства на помощь ближним для ускорения борьбы с пандемией? Это было бы действительно добрым делом.

Буквально через дом от нового строительства находится полуразвалившееся здание отделения Казпочты, о котором мы также писали. Как и "колесо обозрения" на фоне облупленой школы, новый храм будет достаточно ярко коррелировать с окружающими строениями времён закладки города.

Многие великие или считавшие себя великими в истории тяготели к тому, чтобы увековечить свое имя в каком-либо грандиозном сооружении. При строительстве собора на фреске изобразили апостола, уж больно смахивающего на Сергея Кулагина, областного руководителя на тот момент. После возмущения общественности «апостолу» пририсовали бороду. Кого нарисуют в новом храме?

Времена изменились, но жители города - нет. По видимому так думает о них городская управа. Народ всё стерпит. Чего только стоит подача новости: к нам приехал сам митрополит. Сам! Сааам! И заложил там что-то и где-то. Для большинства жителей города, далёких от религии, это имя мало что значит. Но, по расчетам градоправителей, произнесение его должно было вызвать благоговейный трепет и вопросы должны отпасть сами собой.

Строительство будет идти в непосредственной близости от жилых домов

На следующий день после закладки камня в основание будущего храма заместитель акима Рудного по социальным вопросам Азамат ИСКАКОВ поспешил успокоить горожан: принуждать к пожертвованиям на храм не будут, да и о своих обещаниях власть помнит.

- Конечно, мы видим в соцсетях призывы строить детские сады, - сказал Искаков на брифинге. - Поверьте, эта проблема без внимания не остается. Мы здесь работаем и с ERG, и с владельцами частных детсадов по увеличению госзаказа. Помимо этого, в планах ERG в рамках меморандума построить еще один детский сад в районе ТЦ «Апельсин», чтобы разгрузить спальный район.

Но все заверения акимата, похоже, не принесли людям успокоения. Потому что в Рудном уже не верят управленцам на слово. К слову, обещание построить детский сад на другом конце города звучит так же как обещание компенсационной высадки деревьев. Рубят и выкорчевывают здесь, а высаживают неизвестно где.

В городе насчитывается с десяток различных зарегистрированных религиозных объединений. Что дальше? Соревнования по количеству культовых зданий на квартал? Если страна позиционирует себя, как светское государство, пусть каждый занимается своим делом. Акимат открывает сады и школы, а верующие строят храмы. Только одно нужно учитывать. На народ больше не шикнешь, как раньше. Народ требует прозрачности и открытости. И конкретных действий. Слышащее государство, услышь народ!

Автор - гражданский журналист «НГ»