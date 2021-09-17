Мониторинговые группы будут проводить рейды по проверке вакцинации сотрудников предприятий согласно утвержденного алгоритма. Этот алгоритм проверок ранее одобрили на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера Ералы Тугжанова.

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- В ходе рейда мониторинговая группа, помимо ранее установленных нарушений, будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19. Порядок регистрации рейда мониторинговой группы осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan, - сообщил заместитель акима по социальным вопросам, руководитель мониторинговой группы Саят ШАЙМУРУНОВ.

Работодатели будут предоставлять списки всех работников (ФИО, ИИН) с указанием вакцинированных сотрудников. Для тех работников, кто не сделал привику, необходимо будет предоставить документы об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследование сроком не более 7 дней, постоянные / временные медицинские противопоказания) в том числе для переболевших COVID-19 в течение трех месяцев после выздоровления.