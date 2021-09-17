Проходить пренатальный скрининг при беременности теперь можно и в частных клиниках, передает Informburo.kz.

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С 11 сентября частные медицинские лаборатории вправе проводить пренатальный скрининг наравне с государственным сектором, сообщает Агентство РК по защите и развитию конкуренции.

По старым нормам, утверждённым Минздравом, частные клиники должны были направлять беременных только в государственные родовспомогательные организации, а частные медицинские лаборатории выпадали из спектра оказания таких услуг.

Частная лаборатория могла оказывать услуги только в случае заключения договора соисполнения с государственной организацией.

На это ограничение указали в ОЮЛ "Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий" на совете по барьерам при АЗРК. По итогам заседания ограничение было признано барьером, сдерживающим развитие конкуренции на данном рынке.

Норма была исключена из правил организаций скрининга после работы АЗРК с Минздравом.