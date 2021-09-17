Заместитель акима Рудного по социальным вопросам Азамат ИСКАКОВ 16 сентября обратился к горожанам с заявлением о том, что бюджетные деньги на строительство нового храма тратить не будут, а вероятность сбора средств с сотрудников ССГПО исключена.

- Это мероприятие (закладка нового храма - "НГ") вызвало бурный отклик в социальных сетях, где часть комментариев были негативного характера, - отметил Искаков. - Во-первых, не вчитываясь в саму текстовку, люди сразу стали предполагать, что здесь вкладываются бюджетные средства. Сразу скажу, что это не так. Здесь роль местной власти сводится к определению земельного участка. А так как этот участок уже находился в частной собственности, мы никакого участия здесь не принимали.

О строительстве в Рудном нового православного храма в честь Казанской иконы Божией матери стало известно 15 сентября, когда в город прибыл митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Он освятил крест и закладной камень. По словам митрополита, его о строительстве храма несколько лет просили рудничане.

Как сообщало ИА Город, это будет второй православный храм в Рудном. В нем будут проходить богослужения на 100 человек, в цоколе разместятся трапезная и воскресная школа.

- В начале 1997 года в Рудном построили Богоявленский храм, который сейчас нуждается в капитальном ремонте, - пишет корреспондент ИА Город Ирина СТАРИКОВА. - А в начале 2012 года в этом же месте, на ул. Парковая, было завершено строительство кафедрального Иоанно-Богословского собора. Его возвели при поддержке АО «ССГПО» и ERG (тогда ENRC). На возведение храма было выделено 650 млн тенге, также все помнят, что с работников ССГПО тогда единовременно высчитали суммы на строительство храма.

В соцсетях рудничане также высказали опасения, что на новый храм вновь будут собирать деньги с сотрудников ССГПО. Еще больше людей писали, что садики и школы гораздо нужнее городу, чем третий православный храм.

- Все работы будут проведены за счет спонсорских и привлеченных средств, а также за счет пожертвований прихожан, - заверил Искаков. - Хочу подчеркнуть, что руководство ERG в данном мероприятии не принимало никакого участия. Храм строится по инициативе прихожан Рудного и митрополии. Внимательно смотрите в свои квитки при получении заработной платы - там все расписано, в том числе удержания. Никаких лишних удержаний не было, нет и не будет. Конечно, мы видим в соцсетях призывы строить (вместо храма - "НГ") детские сады. Поверьте, эта проблема без внимания не остается. Мы здесь работаем и с ERG, и с владельцами частных детсадов по увеличению госзаказа. Помимо этого, в планах ERG в рамках меморандума построить еще один детский сад в районе ТЦ "Апельсин", чтобы разгрузить спальный район.

Заместитель акима Рудного также призвал горожан больше внимания уделять духовному развитию:

- Пожалуйста, ну будьте внимательнее - духовная составляющая человека, наверное, чуть выше, чем вопросы жития... Я не знаю, но строительство приюта для бездомных животных - этот вопрос тоже будет решаться. Но духовное состояние человека должно стоять на первом месте.

Фото Георгия ГОВОРОВА