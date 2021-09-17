ДТП с опрокидыванием произошло вчера, 16 сентября, вечером. Фотографии последствий аварии прислал в редакцию гражданский журналист "НГ" Иван Павлина.

Сегодня ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

"ГАЗель" ехала по ул. Рабочей и не уступила дорогу Lada Granta на ул. Козыбаевой. В результате столкновения "ГАЗель" опрокинулась на бок.

- Сообщение о ДТП с участием двух машин поступило на пульт "102" в 18.44. На место происшествия были направлены два автопатруля, - сообщили в пресс-службе. - Установлено, что автомашина марки "ГАЗель" под управлением 22-летнего водителя, следуя по ул. Рабочая со стороны р. Тобол в прямом направлении, на перекрестке неравнозначных дорог улиц Рабочая и Козыбаева не пропустила следовавшую по ул. Козыбаева в прямом направлении автомашину марки Lada Granta и совершила с ней столкновение. Собран административный материал для принятия дальнейшего административного решения.

Вторая авария произошла немного позже на улице Каирбекова. Около 19.00 43-летний водитель автомашины Volkswagen Amarok, следуя по улице Каирбекова со стороны КСК в направлении КЖБИ, неправильно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомашиной Renault под управлением 39-летнего водителя.

- Далее произошло столкновение с автомобилем марки Chevrolet под управлением 63-летнего водителя. Затем он совершил столкновение с автомашиной «Ваз-2115» под управлением 35-летнего водителя, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем BMW под управлением 39-летнего водителя и автомашиной Volkswagen Т4,под управлением 38-летнего водителя, - рассказали о последовательности столкновений в ДП. - Водитель Volkswagen Amarok также совершил столкновение с автомашиной «Ваз-2104» под управлением 39-летнего водителя.







В результате ДТП 4 человека получили ушибы и были доставлены в больницу. Серьезных повреждений ни у кого нет. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.