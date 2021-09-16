Учителям и родителям предлагают рассказывать о проблемах с туалетами, камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, общежитиями и так далее, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Казахстанцы смогут сообщать о проблемах в сфере образования по номеру специальной горячей линии, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Граждане могут обратиться с различными вопросами. Сообщать предлагают о фактах привлечения учителей к несвойственным функциям, проблемах со школьными туалетами, камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, другими элементами систем обеспечения безопасности, общежитиями и так далее.

Все желающие смогут направлять фото и видеоматериалы в мессенджере WhatsApp на номер 8 (705) 206-59-32. Вопросы, касающиеся школ, будут переданы в местные исполнительные органы. Это связано с тем, что законодательно функции финансирования, вопросы строительства, ремонтных работ, создания необходимых условий, в том числе и санитарных, находятся в ведении акиматов.

"Мы берём на контроль обращения граждан и благодарим за активность в вопросах обеспечения безопасности детей. Если такому примеру последуют и другие, сообщая нам о фактах несоответствий, мы будем направлять их в акиматы, в ведении которых находится решение, например, проблем с видеокамерами или санитарными узлами в школах, и сами контролировать вплоть до полного решения вопроса", – сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова.

С начала этого учебного года в комитет поступило около 70 обращений от граждан. По информации МОН, по всем обращениям были приняты необходимые меры.