Реконструкцию самотечного коллектора на улице Шипина делают на участке от ул. Бородина до канализационной насосной станции (КНС-5, перекресток ул. Шипина-Каирбекова). Уже уложено 2 295 из 2938 метров трубопровода.

Работы выполняют сотрудники ТОО «Акмолатранстехмонтаж»

Сегодня, 16 сентября, меняли трубы на перекрестке с улицей Баймагамбетова. Оставшиеся 643 м уложат на перекрестках с улицами Алтынсарина, Абая и Каирбекова.

Железобетонные трубы заменяют на новые из стеклопластика

Вместо железобетона под землю кладут армированный стеклопластик (труба Д-800 мм). Работы ведутся открытым способом - выкопали траншею, грунт вывозят, но будут засыпать обратно.

Также после завершения работ сотрудники подрядной организации ТОО «Акмолатранстехмонтаж» восстановят асфальт.

- Для абонентов главный плюс от работ по замене труб - это надежность водоотведения, безаварийная работа коллектора,- прокомментировал заместитель главного инженера ГКП «Костанай Су» Болат СЕЙТБАЕВ. - Канализационные стоки - это агрессивная среда, и существующий коллектор из железобетона подвергается разрушению. Стекловолокно же более надежно. В связи с наложением сетей (связь, канализация, водопровод) срок завершения работ на этом участке был продлен с 31 августа до сегодняшнего дня. Также сроки продлили, так как были проблемы с финансированием.

На время работ перекресток улиц Баймагамбетова-Шипина перекрыли

Реконструкцию должны завершить до 31 декабря 2021 года.

Фото Андрея СКИБЫ