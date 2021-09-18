Я лично из тех, кто воспитан в духе уважения к врачам, даже некоторого благоговения перед ними. Правда, по ходу жизни благоговение покрылось разного размера трещинами, но даже этот кракелюр общую картину не очень исказил. Они, медики, всегда сделают так, как надо, как требует логика и самые что ни на есть научные основания.

И тут эта пандемия... Разумеется, медики, находившиеся на переднем крае борьбы с заразой, выкладывались по полной и проявляли настоящий героизм, речь не о них. Кто-то же должен в случае необходимости вырабатывать правила, издавать постановления, регламентирующие разные стороны жизни общества. Без этого никак. Но, видимо, эта неожиданная пандемия так перепугала функционеров от медицины, что порой им начал изменять здравый смысл. И начались почти панические метания, напоминающие беспорядочный полет моли.

Причем я сейчас не только о Казахстане. Всякие нелепости сопровождают пандемию везде, во всех странах. Но наше - это наше, живое, теплое, притулившееся вот тут, рядышком.

Чего только стоят обработки отдельных, коротких участков улиц. Граждане эпидемиологи, если вирус перемещается по воздуху, не кажется ли вам, что, опылив 30-метровый отрезок тротуара, вы напрасно потратили антисептики? Часть вирусов пришибли, конечно, но они же вновь начнут прилетать сюда с соседних участков, не удостоившихся опыления. И произойдет это раньше, чем дезинфекторы успеют снять защитные костюмы. Так к чему пускать деньги на ветер?

Масочный режим оправдан в таких ситуациях, но перекосы на этой почве изумляют своей нелепостью. Помните, как требовали, чтобы в личном автомобиле члены одной семьи ехали в масках? Те самые, которые живут в одной квартире... А вот мотивированный пандемийными ограничениями отказ перевозить в одной скорой двух братьев, разбившихся в одном автомобиле, из нелепости превратился в трагедию.

А заявление министра здравоохранения РК, что обычные тканевые маски защищают от вирусов? Я же привычно полагаю, что почти все, окончившие медицинский вуз, умные люди, начитанные, обладающие крепким аналитико-синтетическим мышлением. А тут целый министр! Он помнит, как Ивановский открыл вирусы? А надо бы помнить. Это ему удалось только потому, что вирусы, в отличие от микробов, благополучно проходили через микробиологический фарфоровый фильтр. Фарфоровый фильтр! Что им этот утлый ситчик? Где же логика?

Это только маленькая часть всех несуразностей, которые не прибавляют у населения доверия к медицине и только усиливают скепсис и отторжение. Отсюда и усиление движения антипрививочников и даже рост числа сторонников теории заговора.

Дровишек в костер страстей подбросили в США, где требование обязательной вакцинации почему-то не распространяется на членов конгресса и работников федеральной судебной системы. Они, что, не могут быть переносчиками заразы? Физиология у них другая?

А недавно главный санврач штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Керри Чант заявила: «Мы будем смотреть, как будет выглядеть отслеживание контактов в новом мировом порядке». Обычная оговорка произвела бомбовый эффект, увеличив число верящих в то, что пандемия - это прикрытие для поползновений неких темных сил - то ли иллюминатов, то ли рептилоидов.

Сумасшествие? Безусловно. Но оно растет на почве недоверия, которую щедро удобряют сами представители официальной медицины. Доверие легко теряется, а вернуть его трудно.