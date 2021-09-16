Звонок на пульт оперативного дежурного службы «112» поступил 14 сентября, во втором часу ночи. Спасателям сообщили, что 16-летний юноша надел на палец металлическое колечко, но все попытки снять его с руки не принесли результата. Палец опух и покраснел, появился отек.

"К указанному адресу по ул. Текстильщиков спасатели прибыли в 01:27. Как выяснилось, это злополучное кольцо юноша проносил в течение всего дня. К вечеру палец распух и стал болеть, однако все попытки снять кольцо самостоятельно не получились", - сообщили сегодня в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Операция заняла не более 7 минут - сотрудники ОСО примерили несколько шанцевых инструментов, а затем при помощи специальных кусачек раскусили кольцо и освободили палец. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

Как отмечают спасатели, в этом году это уже не первый подобный случай. Они советуют, чтобы избежать проблем при покупке и ношении ювелирных изделий, подбирать нужный размер.

Фото ДЧС