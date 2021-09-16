Получатель АСП сможет открыть к нему доступ для запрашивающей стороны с помощью QR-кода, передает Informburo.kz.

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Теперь казахстанцы могут найти документ о получении адресной социальной помощи (АСП) в цифровом формате в приложении eGov mobile, сообщает пресс-служба АО "Национальные Информационные Технологии".

"Сервис полезен тем, кто не имеет при себе оригинала документа. Для того, чтобы его предъявить, необходимо авторизоваться в приложении электронного правительства. Документ получателя АСП будет находиться в разделе "Цифровые документы" в приложении eGov mobile", – говорится в сообщении.

Если у получателя АСП запрашивают документ для того, чтобы убедиться в его подлинности, он может открыть к нему доступ с помощью QR-кода.

Отмечается, что в eGov mobile уже доступны 18 цифровых документов.